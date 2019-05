Șobolanii dau iar târcoale Floreștiului

Mai mulți floreșteni au postat pe rețelele de socializare fotografii cu șobolanii pe care i-au găsit în propriile curți sau grădini, arătându-se îngrijorați de situație.

„Cu deratizare la zi, cu extra capcane de șobolani puse de noi personal sub balcon. Câinii de la stână sapă de zor pe lângă punctul gospodăresc. Acolo am găsit doi șobolani când am amenajat. Acum, cu noul pământ adus ilegal în poligon e plin de galerii de șobolani. Oare ați deratizat poligonul, dragă Primărie?! Oare cum e cu punctele gospodărești în acte, dragă primărie?”, a scris Iulia Ungurean pe Facebook.

„Mulțumim domnului primar, companiei de salubritate și firmei de deratizare (dacă există așa ceva în Florești)”, a scris Eni Horst.

Problema șobolanilor este recurentă în Florești.