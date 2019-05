"Nu vă bucurați ca e gol Clujul, imediat venim". Cele mai bune glume despre traficul din oraş

În ultimele zile, străzile din Cluj-Napoca au fost şi sunt pustii. Fără trafic, fără maşini, fără ambuteiaje, nervi, claxoane. “Un oraş extrem de relaxat”, după cum a remarcat şi primarul Emil Boc.

“Joi am venit pe jos la serviciu şi cred că numai vreo 20 de maşini m-au depăşit pe o distanţă de aproape 2 kilometri din Zorilor până în centru. Mamă, ce oraş frumos. Ce ar însemna oraşul fără studenţi şi fără dinamismul vieţii economice? Ar fi un oraş cu probleme. Aşa, e cu probleme, dar sunt probleme mai bune. Odată discutam cu un ambasador şi ridicam problema traficului şi îi spuneam cât de complicat e la Cluj, că de la 56.000 de maşini cât erau în anul 2000, acum avem 200.000 de maşini la o populaţie de 400.000 cu studenţi cu tot, tot al doilea cetăţean are maşină. Se uită la mine şi spune «atunci să fiţi necăjit când n-ar mai circula maşini pe stradă şi când nu vă caută nimeni la Primărie. Atunci veţi avea probleme mari». Până la urmă, trebuie să vedem partea plină a paharului, că e un oraş dinamic, prosper, un oraş care are un dinamism economic, cultural, de referinţă în România, în materie de calitate a vieţii şi ne străduim şă îmbunătăţim viaţa de zi cu zi a locuitorilor”, a comentat Boc.

În paralel, şi şoferii se întreg în glume şi ironii pe reţelele de socializare despre lipsa maşinilor de pe străzi.

Un şofer a postat următorul comentariu:

"Nu vă mai bucurați ca e gol Clujul, că imediat venim". Semnat: oamenii din toată țara

Iar reacţiile clujenilor au fost pe măsură:

“Deja îi plictisitor dacă nu stăm o oră pe Horea în coloană”, “Dacă veniţi cu bani e perfect. Vă aşteptăm cu braţele deschise”, „Zilele astea ne-am făcut cel mai bun consum de combustibil la mașini”, „Să nu uitați că după 6 mai, cel târziu...se pleacă de acasă cu două ore mai repede, dacă vrei să nu întârzii. Gata cu Mărăști-Centru în 2 minute, gata cu binele”, „Eu am traversat oraşul şi nici nu mi s-a încălzit motorul...era să îngheţ”, „Haideți, că de o săptămână tot primul sunt la semafor”, „Haideți, că datorită vouă vindem și noi apartamentele la prețuri bune Vă așteptăm cât mai mulți”.