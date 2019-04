Atac armat într-o sinagogă din California cu ocazia Paștelui

Atacul, în ultima zi a festivităţilor de Paştele evreiesc, a vizat comunitatea evreiască din Poway, un oraş cu circa 50.000 de locuitori.



"Am avut patru răniţi cu o armă de foc, dar una dintre persoane a decedat", a afirmat la canalul de televiziune MSNBC primarul localităţii, Steve Vaus. El a adăugat că rabinul a fost rănit la mână şi că viaţa celorlalţi răniţi nu se află în pericol.



O femeie în vârstă de 60 de ani a încetat din viaţă în urma rănilor sale, în timp ce răniţii sunt o fetiţă, rabinul şi un bărbat de 34 de ani, a făcut cunoscut şeriful comitatului San Diego, Bill Gore, într-o conferinţă de presă.



Poliţia locală a anunţat că presupusul atacator, un tânăr de 19 ani din San Diego, a fost arestat. El se numeşte John T. Earnest şi nu era cunoscut serviciilor de poliţie.



Potrivit presei locale, el anunţase public pe internet intenţia sa de a ucide evrei.



"Avem copii ale celor publicate de el pe reţelele sociale şi a scrisorii sale deschise, le examinăm pentru a le stabili autenticitatea şi a şti cu ce elemente contribuie la anchetă", a precizat şeriful.



Documentul prezentat de presă ca fiind al atacatorului, consultat de AFP, are ca sursă de inspiraţie revendicată un text semnat de Brenton Tarrant, un australian adept al teoriei supremaţiei rasei albe care a ucis 50 de persoane în atacul unor moschei, pe 15 martie, la Christchurch (Noua Zeelandă).



Şeriful a precizat că poliţia a fost alertată cu puţin înainte de orele 11.30 (18.30 GMT) că un tânăr a deschis focul la Poway cu o armă de "tipul AR". Puştile de asalt AR-15 au fost utilizate în numeroase atacuri armate în ultimii ani ani în Statele Unite.



"Eram în faţa casei, mă pregăteam să lucrez în grădină, şi am auzit şase sau şapte împuşcături", a povestit pentru televiziunea locală NBC7 Christopher Folts, care locuieşte în vecinătatea sinagogii. "A fost o pauză, o voce de bărbat care striga şi alte şase sau şapte împuşcături", a adăugat el.



Atacatorul a fugit cu maşina la sosirea poliţiei, dar a fost prins din urmă, reţinut şi condus la comisariatul din San Diego, a adăugat Bill Gore.



Un poliţist de frontieră în timpul liber, care se afla în apropiere, a deschis focul asupra suspectului care fugea şi a lovit maşina acestuia. Arestarea a fost operată de o brigadă de poliţie cu câini care a intervenit de urgenţă, a explicat şeful poliţiei din San Diego, David Nisleit.



"Când poliţistul l-a arestat pe tânărul de 19 ani, a văzut clar puşca în maşină pe scaunul de lângă şofer. Individul a fost plasat în arest fără alte incidente", a adăugat el.



Potrivit postului local KGTV, sinagoga urma să sărbătorească ultima zi de Pesah (Paştele evreiesc) cu începere de la orele 11.00 (18.00 GMT).



Primarul din Poway a adus un omagiu "membrilor congregaţiei care s-au opus atacatorului şi au evitat astfel un incident şi mai îngrozitor".



Preşedintele american, Donald Trump, a prezentat sâmbătă "cele mai sincere condoleanţe". "În acest stadiu, se pare că este vorba despre o crimă motivată de ură, adresez cele mai sincere condoleanţe tuturor celor afectaţi şi vom face lumină în această afacere", a declarat el de la Casa Albă.



Ulterior, ajuns la o reuniune publică organizată la Green Bay (statul Wisconsin, nord), el a spus că "întreaga naţiune este în doliu". "Condamnăm cu fermitate răul antisemitismului şi al urii, care trebuie învins", a subliniat preşedintele SUA.



În urmă cu şase luni, la 27 octombrie, 11 persoane au fost ucise într-un atac armat într-o sinagogă din Pittsburgh, în Pennsylvania (estul Statelor Unite). A fost cel mai sângeros atac comis vreodată împotriva comunităţii evreieşti din Statele Unit