Se întâmplă în România! Jurnalistă, amenințată cu MOARTEA de un OFIȚER DE POLIȚIE

În fragmentul din mesajul de amenințare pe care Emilia Șercan l-a redat ulterior pe Facebook scria: „Trimitem acest mesaj cu scopul de a preveni ce va urma, totul depinde de tine. Oprește toate activitățile pe care le ai în desfășurare... dacă nu vrei să urmeze calvarul! Vrei să ajungi [...]”. Continuarea a fost cenzurată, spune Șercan, „pentru a-i proteja pe cei dragi”.

„Mesajul vine în contextul în care de trei săptămâni public în mod constant informații despre tezele de doctorat plagiate de la Academia de Poliție, instituție aflată în subordinea Ministerului de Interne, iar alte materiale erau în pregătire. [...] Am încercat să îmi explic de de am primit aceste amenințări: dezvăluirile legate despre Academia de Poliție, așa cum am scris în penultima mea anchetă publicată pe PressOne, riscă să lase instituția fără o bună parte dintre profesorii care au doctoratele susținute acolo și care, cel mai probabil, sunt și ele plagiate. Pentru un profesor, o teză de doctorat plagiată înseamnă încheierea carierei academice. Conținutul mesajului sugerează că amenințarea este legată de subiectele la care lucrez acum”, explica Emilia Șercan.

Aceasta a depus plângere la Poliția Capitalei, informând de asemenea ministrul de Interne și șeful IGPR despre aceste amenințări. Ulterior, Carmen Dan a precizat că „a luat act de îngrijorarea exprimată în spaţiul public, inclusiv de asociaţiile Reporters sans frontieres/ Reporters Without Borders/ RSF şi ActiveWatch”, referitoare la ameninţarea primită de Emilia Şercan. „Îi asigur pe toţi cei interesaţi că Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti a demarat cercetările în acest caz şi tratează cu responsabilitate ancheta”, a scris ministrul de Interne, pe Facebook.

Acum, poliţiştii l-au identificat pe bărbatul care a ameninţat-o pe jurnalista de investigație, el fiind ofiţer de poliţie, angajat al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, au precizat, miercuri, surse judiciare. Ofițerul de poliţie Adrian George Bărbulescu a fost depistat pe raza municipiului Slatina şi va fi adus, în calitate de suspect, la Bucureşti, unde sunt puse în aplicare două mandate de percheziţie. George Adrian Bărbulescu activa în cadrul biroului de cooperare inter-universitară al Academiei de Poliție, unde fusese angajat imediat după absolvire, în 2018, informează sursele citate.

„Sunt într-o evidentă stare de consternare. Un ofițer de poliție, pus să apere legea, amenință cu moarte un ziarist de investigație. Este inimaginabil așa ceva! Sper că de data asta va exista puțină onoare prin structurile de conducere ale Academiei de Poliție”, a reacționat Emilia Șercan pe Facebook.