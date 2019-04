Șulea se laudă cu colectare selectivă. Floreștenii se plâng că punctele de reciclare nu funcționează

Primarul comunei Florești a spus că este mulțumit de cum evoluează lucrurile în Florești în privința gunoaielor.

„În vatra satului colectarea selectivă se face cu succes. Oamenii au prins ideea, le convine, au înțeles și fac colectare selectivă. Avem și cele trei puncte în care se dau vouchere în contravaloarea materialelor reciclabile depuse acolo. Eu zic că se face colectare selectivă și de acolo rezultă că amenzile pe care le plătim la mediu sunt din ce în ce mai mici”, a declarat Horia Șulea.

Însă, dintre cele trei puncte, unul nu este funcțional de mai bine de două săptămâni, spun floreștenii. În jurul punctului de colectare s-au adunat gunoaiele.

„Oare unde se mai poate duce gunoiul colectat selectiv în Florești? Automatul de reciclare de pe strada Someșului nu funcționează de două săptămâni”, a scris un floreștean pe rețelele de socializare.

Alții în schimb se plâng că nu merită să depună un efort pentru colectarea selectivă din cauză că suma pe care o primesc în schimbul materialelor reciclate nu le acoperă costul combustibilului pe care îl consumă până la punctele de colectare.

„Am adunat câteva zeci de sticle și borcane din balcon și am intenționat să le duc la centrul Sigurec. Nici motorina nu mi-o scoteam. La 0,10 lei kg nu se va înghesui nimeni să bată drumul până acolo. Datoria civică o să mi-o fac atunci când o să am pubele în punctul gospodăresc al blocului. Nu am de gând să consum motorină 4 km dus-întors ca să dau statului kilogramul de sticlă cu 0.10 bani iar el, statul, să o vândă fabricilor cu 1 leu bucata”, a scris o floreșteancă.