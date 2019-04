Cluj-Napoca: un mini Silicon Valley? Ne ridicăm la standardele impuse de Occident?

La tot pasul, o firmă de IT se ivește într-o clădire impunătoare, iar tot mai mulți tineri ambițioși se îndreaptă spre Cluj, sperând a-și definitiva o posibilă carieră în acest domeniu tehnic.

Dezvoltarea acestui domeniu pas cu pas

Din perspectiva unui inginer IT aflat la nivelul cel mai înalt, Călin Văduva, managerul unei firme IT din Cluj-Napoca, a supranumi Clujul un mini Silicon Valley este puțin exagerat. Cu toate acestea, potențial există, Clujul dispunând de anumite trăsături ce îi sunt unice când vine vorba despre domeniul IT.

„Cred că se diferențiază și prin expertiza oamenilor, implicați în atât de multe proiecte, pentru atât de mulți clienți internaționali. Au reușit să câștige expertiză destul de bogată. Nu mă refer doar la a scrie cod ci și la a înțelege un business, de a-și gestiona clienții din afara țării, de a înțelege un model de furnizare de soluții software la un alt nivel”, a mărturisit inginerul cu vastă experiență.

În opinia specialistului IT, avântul de care se bucură Clujul în acest moment are o sursă din exteriorul granițelor. În căutarea unui mod sustenabil de lucru, în jurul anului 1995, mulți absolvenți de informatică alegeau calea străinătății, urmând a se întoarce și a aplica strategiile învățate peste hotare.

„În contextul respectiv, unii ca mine, destul de mulți, au avut șansa de a lucra în exterior, și-au făcut anumite contracte, au reușit să lege niște punți de legătură cu țările respective, America, Europa Occidentală, astfel încât au reușit să formeze niște mici centre de dezvoltare. A fost o perioadă în care lumea nu avea expertiză, eventual decât de bază în domeniul tehnic”, a clarificat Călin.

Ulterior, cărămidă cu cărămidă, prin anii 2004-2005, creșterea începea să se vadă tot mai pregnant, firmele „micuțe” se dezvoltau alarmant de repede, ajungeau „să câștige clienți puternici, mai mari și să dezvolte programatori”. Clujul devenea deja un punct de referință pe harta tehnică a României.

Acum, s-a instalat o „perioadă de consolidare”. Inițiative de viitor apar la fiecare orizont, precum tendința firmelor clujene de a se profila pe designul de produse soft. Firmele, în sine, profită de protecția unor conglomerate străine.

„Dacă stați să vă uitați, nu mai sunt multe firme românești 100% pe piață, majoritatea fie au fost cumpărate, fie au dispărut, fie au fost integrate, într-un fel sau altul, în alte entități”.

Riscuri și provocări mereu depășite

Această tentativă este „periculoasă” în opinia lui Călin Văduva, deoarece este absolut necesar ca firmele românești de IT să aibă propriul lor „ecosistem” propice dezvoltării.

Domeniul IT, în totalitatea sa, este o arie unde provocările sunt zilnice și unde reinventarea de sine este vitală. Partenerii noi înseamnă activități noi și reprezintă nucleul de funcționare al fiecărei firme.

De la angajați la proaspeți studenți, IT-ul nu se schimbă

Alexandra, o angajată din domeniul IT, o tânără pasionată, a fost atrasă de „dinamicitatea” mediului tehnic. Provocările din acest domeniu i-au alimentat ambiția, văzând în această ramură de activitate posibilitatea de a se dezvolta drept persoană calificată.

„Comunitatea IT-știlor este una foarte mare, ceea ce îmi permite ca în fiecare zi sa învăț lucruri noi și să întâlnesc oameni noi. Cele mai multe provocări pe care le întâlnesc eu sunt cele în care mi se solicită atenția și concentrarea pentru îndeplinirea unei sarcini într-un interval scurt de timp”, a susținut aceasta.

Împărțind aceeași viziune cu Călin Văduva, Alexandra vede „stimularea”, implementarea de „cât mai multe proiecte proprii” drept un aspect ce ar duce la înălțarea industriei IT.

Valurile de studenți ce au luat cu asalt Clujul în speranța de a avea o carieră în domeniul IT reprezintă forța de muncă ce abia acum se formează. Pentru aceștia, Călin le amintește faptul că ideologia lor trebuie să fie flexibilă, să se alinieze cu cea din afară.

„Diferența o fac programatorii români în momentul în care se cuplează mult mai bine cu mentalitatea din vest, care înseamnă profesionalism, calitate, disciplină, organizare”, a indicat liderul firmei clujene.

Andrada, studentă la matematică-informatică, la Universitatea Babeș-Bolyai, a simțit evoluția rapidă a domeniului pe pielea sa. Deși aflată doar în primul an de studiu, „schimbarea față de liceu” a fost sesizabilă.

Ideea de implicare este deja extrem de importantă chiar și la început de drum, pentru că participarea la diferite evenimente sau sesiuni se cumulează, iar „CV-ul tău nu se va compara cu al celorlalți”.

Oana, colega sa, vede drept provocare de bază același concept, „unii nu sunt așa de pasionați, dar se pricep mai bine față de cei care sunt pasionați și nu se pricep atât de bine și există diferență”. Cu atât mai mult, studenta vede flexibilitatea și deschiderea drept adevărate virtuți deoarece „în informatică, totul se schimbă, nu e ca matematica, tot timpul aceeași”.

IT-ul este un domeniu imprevizibil, mereu în schimbare, dar Clujul dispune de resurse umane din toate categoriile de vârstă. Provocarea este încă viabilă, precum a spus și Călin Văduva, informatica avansând amețitor.

„E o provocare mare pentru că nu avem nicio rețetă, nu avem nicio firmă mamă să ne ajute, să ne sprijine pentru că încercăm să construim intern”.

Articol scris de Iulia Mureșan, studentă în anul I la secția Jurnalism din cadrul FSPAC