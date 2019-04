MORT DE BEAT, LA VOLAN. A fost prins de polițiști în Florești.

Duminica Floriilor a fost sărbătorită excesiv de un bărbat din Florești, care a ales să se urce la volan după ce a consumat câteva pahare bune de alcool. Șoferul a fost oprit în jurul orei 22:20, iar polițiștii rutieri au avut o surpriză în momentul în care l-au testat cu aparatul etilotest și au constatat că bărbatul are o concentrație de peste 1,15 mg/l alcool în aerul expirat.

"La data de 21 aprilie a.c., în jurul orei 22.20, poliţiştii Biroului Drumuri Naţionale şi Europene Cluj au depistat un bărbat de 38 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, în timp ce conducea un autoturism pe D.N. 1 E60, pe raza localităţii Floreşti, judeţul Cluj, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, respectiv cu o concentraţie de peste 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul penal.", transmite IPJ Cluj.