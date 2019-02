Balul Operei: Evenimentul la care publicul face parte din spectacol

În cadrul evenimentului, la fel ca anul trecut, publicul nu este doar spectator, ci devine parte a spectacolului. În acest sens, sala va fi pregătită pentru a conecta zona publicului și scena, iar auditoriul se va afla în imediata apropiere a desfășurării spectacolului și se va bucura de momente ocazionale de interacțiune cu protagoniștii momentelor vocale și coregrafice. Consacrat de Johann Strauss la începutul balurilor vieneze, îndemnul Alles Waltzer! va încuraja apoi publicul să ocupe sala transformată în ring de dans și să valseze până după miezul nopții, alături de artiștii pe care i-au urmărit în prima parte a serii.

„Nu vrem să venim cu nimic noui față de ce am făcut anul trecut. L-am transformat, i-am dat un nou aer, are un șablon copiat, că nu inventăm noi apa minerală, ci ne uităm la cei care au mai multă experiență decât noi. Așa că ne-am uitat la ceea ce fac cei de la Viena și am zis să organizăm un bal care să semene de la an la an cât mai mult cu ce fac cei de acolo, după posibilitățile pe care le avem aici la Cluj. Eu zic că ne-a ieșit anul trecut în mare măsură, iar anul acesta venim cu lucruri care să îmbunătățească ceea ce am început, la anul vom construi mai mult și uite așa ne apropiem de cei care au tradiție în realizarea acestui eveniment”, a declarat Florin Estefan, managerul general al Operei Naționale Române Cluj-Napoca, în cadrul conferinței de presă de prezentare a evenimentului.

Bărbații în tuxido, femeile în rochie de gală

Fiindcă publicul va face parte din spectacol, se impune și o ținută adecvată. Din acest motiv, publicul este rugat să se îmbrace în ținută „de gală”: White Tie sau Black Tie Formal. Astfel, în cazul White Tie, domnii pot alege un frac negru, vestă albă și papion alb, cămașă, pantaloni și pantofi negri eleganți, iar doamnele o rochie de gală, pantofi cu toc, poșetă plic și bijuterii din pietre și metale prețioase. Ținutele domnilor se pot închiria de pe itux.ro. În cazul doamnelor, nu se recomandă pantofii cu toc pătrat, părul liber și dresurile negre.

„Ca anul trecut, publicul este personaj în cadrul Balului Operei și este foarte important acest dress-code. Dacă sunt militari care vor să vină la Balul Operei, să vină în ținuta de gală militară. Procentul persoanelor care nu au respectatul dress-code-ul anul trecut a fost destul de mic, dar s-a întâmplat. Noi ținem foarte mult la asta. O dată pe an, poți să te îmbracă, să fii și tu personaj pe scena operei”, a spus Florin Estefani.

Program, premii și invitați

Programul muzical propus pentru această ediție se traduce prin același concept al eleganței pe care se bazează și scenografia și include momente orchestrale, solistice – vocale și instrumentale: valsuri, arii, balade, fragmente muzicale care respectă caracterul dansant, fiind astfel redate și prin mișcare scenică, prin participarea perechilor de soliști ai Ansamblului de Balet al Operei Naționale Române clujene.

Invitații speciali ai evenimentului sunt soprana Anita Hartig, tenorul Teodor Ilincăi și dirijorul Vladimir Lungu. Alături de aceștia, participă soliștii Operei Naționale Române din Cluj-Napoca: soprana Lorena Puican, mezzosoprana Alexandra Leșiu, baritonul Florin Estefan, soliștii instrumentiști Giancarlo Palena (invitat) – acordeon, Vlad Baciu – vioară, alături de Orchestra și Ansamblul de Balet al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, în colaborare cu Studiourile de Balet ale Fundației Culturale „Simona Noja”. Regia artistică este semnată de Mihaela Bogdan, scenografia - de Anca Pintilie, iar coregrafia – de Pavel Rotaru. Designul vestimentar poartă semnătura lui de Ovidiu Pop, iar regizor de scenă este Dan Lupea.

Programul serii include acordarea premiilor „Alexandru Fărcaș” pentru tinere talente, „Lya Hubic” pentru excelența unei voci feminine și „Dimitrie Popovici-Bayreuth” pentru excelența unei voci masculine (premiu oferit de Raiffeisen Bank). Fundația Transilvania Leaders va oferi la Balul Operei 2019 Marele Premiu Transilvania Leaders, distincție ce se va acorda anual unei personalități a comunității, pentru întreaga sa activitate. Momentul festiv va fi urmat de o pauză de cocktail – invitație la socializare. Elementul definitoriu al serii rămâne valsul, o provocare încântătoare de a dansa alături de artiști.

Balul Operei 2019 este organizat de Opera Naționala Română Cluj-Napoca și Fundația Transilvania Leaders. Partener principal: Raiffeisen Bank.