Expoziție inedită în atmosferă de carnaval

În cadrul vernisajului, tineri îmbrăcați în haine de carnaval s-au plimbat printre oamenii din public. Printre ei, colorat și haios, se limba și un arlechin. Pe pereți, de jur împrejur, erau expuse picturile Evei Dolha, de care stăteau agățate măști venețiene sau arlechini jucăuși. Un perete întreg a fost umplut de măștile venețiene realizare de Adela Ștefania Pop.

Expoziția dualității

Dorel Găină, profesor universitar în cadrul Universității de Artă și Design din Cluj a văzut această expoziție ca o serbare și o sărbătorire a dualității care se găsește în toată lumea.

„În expoziția Adelei Ștefania Pop și a Evei Dolha ele sunt artiste și nu trebuie să aibă acea rigoare documentată a teoreticianului, astfel că este o stare de serbare a aflării în lume, în celebrarea ecuației de dualitate care există peste tot. O tensionată stare de dans, de tango, dacă mi se permite să spun așa între dramatic și beatitudine, între frumusețe și urâțenie, între tristețe și bucurie, între melancolie și nostalgie. Măștile Adelei Ștefania Pop, care de data aceasta își revendică o stare de reverență față de Veneția, față de măștile venețiene, față de carnavalul venețian, a unei Veneții care își permite serbarea cu bucurie dramatismul aflării la un capăt de lume, căci dincolo de Veneția este laguna, este întinderea. Își au o replică în starea de măști ale Sighetului maramureșean, în starea de Sighet în care hălăduiește Adela Ștefania Pop. Aceste măști venețiene, chiar dacă respectă canoanele impuse de sărbătoarea venețiană, au ceva din sălbăticia frustră și genuină a măștilor de la țară. În partea cealaltă a dualității, Eva Dolha își coboară saltimbahul, cu sau fără mască de pe scenă sau din incinta circului sau din tarabele târgurilor medievale, într-o lume în care demonii sunt alungați, în care duhurile sunt blânde și îngerești, un saltimbac care este fiecare dintre noi în momentul în care se privește în oglinda lumii”, a spus prof. univ. Dorel Găină.

Expoziția a scos în evidență ambele tipuri de lucrări

Expoziția a venit ca o idee, când în 2018, Adela Ștefania Pop și Eva Dolha s-au întâlnit. Având ambele lucrări cu această temă cavarnelească, a părut un demers mai mult decât firesc.

„Ideea expoziției a venit anul trecut, la o intersecție de drumuri dintre mine și Adela. Ea m-a întrebat dacă nu vreau să facem o expoziție împreună, ea cu măștile venețiene, iar eu cu arlechinii, știind că eu am pictat arlechini. Atunci nu mai avean din lucrări, se duseseră, așa că am început să lucrez la temă și s-a înfiripat acest duet. Nici nu m-am gândit că va fi atât de frumos. După ce am expus lucrările, ne-am dat seama cât de mult se completează reciproc. Lucrările mele au ieșit în evidență, măștile ei la feu, au strălucit acolo și ca atare a plăcut și invitaților noștri”, a spus Eva Dolha.

Dacă arlechinii șoptesc, măștile pot să asculte

Fiecare mască pe care Adela Ștefania Pop o creează are propria identitate. Ideea unei expoziții-duet i-a venit după ce a văzut arlechinii Evei.

„Fiecare mască, în special decorative, au influențe și nu doar de la Sighet. Fiecare mască are o identitate a unei țări sau a unei culturi: Japonia, Persia, China, Italia, Franța. Fiecare poartă ideea unei națiuni. Eu și Eva ne știm de ceva ani. Am colaborat împreună la mai multe expoziții, am fost la tabere de creație împreună. Întâmplător, la una dintre expozițiile ei, am văzut două lucrări în care erau imortalizați niște arlechini și mi-au transmis o stare foarte frumoasă, poetică, filozofică aș putea să spun. Atunci mi-am spus că dacă arlechinii Evei pot să șoptească, măștile mele ar putea să îi audă. A ieșit un lucru frumos și sper că s-a bucurat multă lume care a fost prezentă”, a spus Adela Ștefania Pop.