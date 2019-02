Cine este Ester Peony care va reprezenta România la Eurovision 2019

Cea care a deschis show-ul Selecţiei Naţionale, duminică seara, a fost câştigătoarea Eurovision 2018, artista israeliană Netta Barzilai. Ea a cântat piesa "Toy", care i-a adus trofeul competiţiei cântecului European.

Melodia, compusă de Ester Alexandra Creţu și Alexandru Şerbu, pe versurile Ioanei Victoria Badea, a fost desemnată de juriul internațional al finalei și de telespectatori să reprezinte România la Eurovision Song Contest.

Ester Peony se numește de fapt Ester Alexandra Creţu și este cântăreaţă şi compozitoare.

Ester Alexandra Creţu a declarat după câltigarea competiției de duminică seara că este convinsă că va câștiga trofeul de la Tel Aviv.

„Mă simt extraordinar, nu pot să cred că am câștigat trofeul. Pot să pun că au fost concurenți foarte buni aici, Laura Bretan, Bella Santiago și toți ceilalți. Sunt onorată că pot să reprezint țara la Tel Aviv și sunt convinsă că o să câștigăm trofeul cel mare. Nu credeam că o să câștig. Sunt convinsă că o să fac o treabă bună la Tel Aviv. Piesa mea este foarte gotică, are un vibe trist, se referă la persoana iubită pe care ai pierdut-o și veri să se întoarcă înapoi. Încă nu m-am gândit cum va fi show-ul de la Tel Aviv, dar sunt convinsă că va fi mult mult mai mare ca aici și chiar îmi doresc să câștigăm pentru că România nu a câștigat niciodată. Eu cred că este un semn că au venit vedete importante anul acesta în România și publicul a fost extraordinar”, a spus Ester Peony, câștigătoarea Eurovision România.

Sub sloganul "Dare to dream", Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de ţări.

În 2014, Ester s-a făcut remarcată în mediul online prin înregistrarea unor cover-uri. Ulterior a semnat un contract cu o casă de discuri din România.

Un an mai târziu, a debutat pe radio şi TV cu piesa „Sub aripa ta” (feat. Vescan), care s-a bucurat de succes, clasându-se săptămâni la rând în topurile radiourilor şi posturilor TV de muzică din România.

În aceeaşi perioadă, a început să concerteze atât solo, cât şi în cadrul unui turneu organizat prin ţară alături de Puya, Vescan, Doddy şi Anastasia. În 2018 lansează primul EP, „Dig It“, unde Ester se numără printre principalii compozitori. Împreună cu Alexandru Şerbu şi Ioana Victoria Badea, ea a compus şi piesa „On a Sunday“, care se va auzi pe scena Eurovision 2019.

În prezent, Ester lucrează la primul ei album care va fi lansat în 2019.

Clasamentul la Selecția Națională 2019:

1. Ester Peony – “On a Sunday” (65 points)

2. Laura Bretan – “Dear Father” (60 points)

3. Bella Santiago – “Army of Love” (58 points)

4. Linda Teodosiu – “Renegades” (42 points)

5. Letiția Moisescu and Sensibil Balkan – “Daina” (40 points)

6. Vaida – “Underground” (35 points)

7. Trooper – “Destin” (29 points)

8. Olivier Kaye – “Right Now” (27 points)

9. Claudiu Mirea – “We Are the Ones” (19 points)

10. Aldo Blaga – “Your Journey” (14 points)

11. Dya and Lucian Colareza – “Without You (Sin ti)” (10 points)

12. Teodora Dinu – “Skyscraper” (7 points)