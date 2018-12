Boc pune tunurile pe firme și pe locuitorii Clujului pe tema deszăpezirii: “A pune mâna pe lopată nu trebuie să fie o rușine”

“Nu sunt mulțumit de reacția, mai ales pe străzile secundare, în municipiul Cluj-Napoca după căderile masive de zăpadă a firmelor care s-au ocupat cu deszăpezirea. Firmele spun că au făcut un efort suplimentar mai ales pe sectorul 1 determinat de străzile în pantă și de transportul public și într-adevăr acolo nu s-a răspuns la parametrii pe care i-aș fi așteptat. De asemenea, au fost unele probleme legate de aprovizionarea cu sare, dar asta nu scuză pe nimeni. Astea sunt explicațiile pe care le-am primit și pe care nu le accept. Trebuia să aibă mai multă sare, a fost răspunsul meu. Nu s-a anticipat atât de multe aglomerări la salină”, a spus Boc în ședința de Consiliu Local de miercuri.

Edilul Clujului a arătat cu degetul și înspre firme.

“Aș mai face o mențiune publică, chiar dacă nepopulară, reacția multor firme este foarte slabă în privința obligației de a-și curăța trotuarul din față, inclusiv școlile. Să nu creadă școlile că trebuie să vină altcineva să le curețe trotuarele din față. Din acest punct de vedere, avem mult de lucrat la capitolul de conștință civică, fără a scoate din ecuație obligațiile firmelor de salubritate care, repet, nu au activitat la parametrii ceruți în raport cu pretențiile cetățenilor, dar aș face un apel, în special, firmelor, pentru că este inadmisibil să circuli prin Cluj-Napoca în fața unor branduri și firme de talie națională, europeană și mondială cu trotuarele pline de gheață. Constituie obligația lor să curețe. Au fost somați, au fost amendați, dar amenda nu a luat gheața de pe trotuar”, a mai completat Boc.

Consilierul local Tothfalusi András (PSD+ALDE) a menționat că au existat străzi pe unde firmele de salubritate nu au trecut deloc, doar că a încurcat puțin străzile.

“Există străzi pe care nu a trecut nimeni. Nu a fost curățată strada Emil Isac”, a spus consilierul local Tothfalusi András.

„Strada Emil Isac e aici lângă primărie. Cum puteți afirma că nu a fost curățată această stradă? Cetățenii sunt martori la afirmațiile dumneavoastră și să meargă în teren și să spună dacă strada Emil Isac nu a avut nicio intervenție”, a sărit Boc.

“Mă scuzați, era vorba de strada Alexandru Ciurea”, a adăugat Tothfalusi András.

“Cu asta ați dat-o în bară. Spune multe despre seriozitatea discursului dumneavoastră”, a completat Boc.

“Luați în calcul că pe marea majoritate a străzilor, cetățenii când și-au îndepărtat zăpada de pe trotuare au aruncat-o înapoi pe carosabil, zăpadă care acum e înghețată”, a spus și city- managerul Gheorghe Șurubaru.

“În fața fiecărei case proprietarul are obligația să-și curețe trotuarul. Aș vrea să văd la fiecare dintre dumneavoastră dacă v-ați curățat trotuarul din fața casei. Este obligația fiecărui cetățean al Clujului. Unitatea la care lucrați și casa în care locuiți. Am trimis somații să se curețe trotuarele. Nu este respectat decât în proporție de 10%. Mai avem de lucru la acest capitol, dincolo de ce trebuie să facă o autoritate locală. Nu absolv cu nimic faptul că nu au fost reacții prompte pe toate cele trei urgențe. Puteau s-o facă mai bine. A pune mâna pe lopată nu trebuie să fie o rușine pentru niciun cetățean în frunte cu primarul. Fiecare trebuie să-și facă datoria”, a spus Emil Boc.

De cealaltă parte, viceprimarul Dan Tarcea spunea marți că orașul este “feeric” după ninsorile din ultimele zile.

"Așa iarnă frumoasă din punctul de vedere al precipitațiilor nu am avut de foarte mult timp, orașul este feeric, mai ales pe timpul nopții. Bineînțeles, aceste imagini frumoase vin la pachet cu mari probleme, mă refer aici la deszăpeziri. Facem eforturi de trei zile încoace, pentru că sunt cantități mari de zăpadă. Pentru început se intervine pe zona de prioritate numărul 1, adică arterele principale de ieșire și intrare spre oraș, respectiv arterele de acces la spitale sau alte instituții publice. Apoi vin străzile secundare din zona de intervenție numărul 2 și, într-un final, aleile dintre blocuri sau străduțele care nu sunt circulate și nu există mijloace de transport de comun. Circa 680 de străzi sunt prinse în aceste urgențe. Din punct de vedere legal, intervențiile trebuie finalizate în maxim 4 ore de la încetarea ninsorii, dar ritmul este puțin mai lent, la noi ninge de trei zile încontinuu", a declarat Tarcea la un post de radio local.