Cluj-Napoca, model suprem pentru România? Aprecieri în presa britanică: "Clujul arată unei țări aflate în derivă cum să se dezvolte!"

După o descriere succintă a manifestațiilor cu ocazia Centenarului Marii Uniri, publicația britanică face o analogie între fosta Iugoslavia și România, menționând că "deși este mai mică (n.r. teritorial) față de anul 1918, România este măcar în viață, spre deosebire de vecina Iugoslavia, formată în aceeași zi precum România".

The Economist semnalează apoi numărul alarmant al românilor care, nemulțumiți de condițiile din România, au ales calea străinătății. "Cu toate acestea, mulți români nu sărbătoresc. Deși economia crește, circa 3-4 milioane de români au părăsit țara din 1990 încoace. Începând cu 1 ianuarie, România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene, însă Comisia Europeană a criticat dur măsurile Guvernului, România făcând pași în spate în lupta împotriva corupției", scriu britanicii în materialul apărut și în ediția printată a publicației, în secțiunea Europa, sub titlul "Transylvania's IT hub".

Totodată, un raport întocmit de compania de consultanță fiscală Deloitte, liderul mondial al serviciilor de audit, arată că România este codașă printre țările din UE la capitolul privind calitatea vieții; pe lângă infrastructura precară și sistemul public de sănătate aflat în colaps, amintesc ziariștii de la The Economic.

"SURPRINZĂTOR POATE, CLUJENII SE SIMT MÂNDRI!"

Publicația menționează afirmațiile primarului Emil Boc, conform cărora "Clujul este unul din cele doar două orașe din România a căror populație este în continuă creștere, contrar trendului național", acesta fiind poate unul dintre motivele pentru care clujenii se simt mândri de orașul lor. Britanicii nu uită nici de broasca țestoasă ținută de Boc în biroul de la Primărie - "clădire moștenită din perioada austro-ungară", deoarece "apartamentul primarului este prea mic pentru acvariul acesteia".

"La fel de mic este și Clujul pentru cei peste 450.000 de oameni", spun jurnaliștii de la The Economist, care amintesc de construcțiile ce vor începe de anul viitor pentru casele a peste 200.000 de cetățeni. "Sufletul orașului sunt cei circa 100.000 de studenți, acest număr incluzând circa 3.000 de studenți străini, o raritate într-o țară în care tinerii preferă mai degrabă să studieze în străinătate", îl citează britanicii pe Emil Boc.

The Economist redă declarațiile prof. univ. dr. Călin Hințea, decanul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, care susține că "după căderea regimului comunist, Clujul a fost un «cimitir industrial», iar primarul de atunci își ocupa timpul cu instigarea împotriva minorității maghiare". În 2007, s-a pus la cale o strategie menită să prioritizeze universitățile în detrimentul fabricilor, "Clujul devenind casa a peste 1.350 de companii IT, cu circa 20.000 de ingineri și programatori - o creștere aproape dublă față de cei 12.000 din 2014".

"DUPĂ 5 ANI DE CREȘTERE SPECTACULOASĂ, CLUJUL ÎȘI ATINGE LIMITELE"

"O cincime din populația activă a României lucrează peste hotare, motiv pentru care suferă și Clujul la capitolul forță de muncă", spun britanicii, care îl citează pe businessmanul olandez Wouter Reijers. Acesta declară că "oferă salariu dublu angajaților față de cele plătite acum 5 ani", cu toate acestea "localnicii sunt înlocuiți cu muncitori din Vietnam pentru a umple golul de pe șantierele din oraș", notează publicația.

Diana Rusu, director executiv la Spherik, un accelerator de business IT, susține că "firmele IT din Cluj trebuie să se concentreze pe dezvoltarea produselor proprii în locul outsourcing-ului". Emigrat inițial în Franța, Paul Brie a revenit la Cluj în 2014 pentru a accepta un job atractiv și amintește de lupta aprigă pe care o dau companiile IT pentru cei mai talentați programatori.

"Restaurante noi au răsărit ca ciupercile, iar clădirile care stăteau să se prăbușească atrag acum privirile turiștilor", menționează The Economist, care nu uită însă de o problemă majoră a Clujului: locuibilitatea. "Cu toate acestea, boom-ul industriei IT a dus la creșterea rapidă a prețurilor, de la mâncare până la întreținere, care sunt mai scumpe ca oriunde altundeva. Nu doar săracii și bătrânii, ci și cetățenii din clasa mijlocie sunt îndepărtați din oraș", scriu jurnaliștii britanici.

Mădălina Mocan, analist politic, precizează că studenții fac chiar și câte o oră și jumătate în drumul spre facultate, însă, cu toate acestea, "observă cu mândrie reacția celor cărora le spune că vine din Cluj: «WOW!»", mai notează The Economist.

The Economist este o revistă financiară din Marea Britanie, înființată acum 175 de ani, în 1843, de către James Wilson, un pălărier din orașul Hawick, Scoția. Apare săptămânal, iar în anul 2015 avea un tiraj de peste 1,5 milioane de exemplare printate. Circa jumătate dintre acestea au fost vândute în SUA.