Un an de la accidentul cumplit din Florești. Tânăra mamă care și-a pierdut un picior este un exemplu pentru toți

În data de 29 decembrie 2017, într-o seară de vineri oarecare, viața unei femei din Florești a fost dată peste cap. Anca Nicoleta Petean a fost lovită de o mașină în timp ce aștepta autobuzul împreună cu fiul ei cel mare pentru a merge să facă niște cumpărături. Piciorul ei a fost prins între mașină și un coș de gunoi. Șoferul ar fi încercat să întoarcă pe mijlocul străzii și a fost lovit de o altă mașina, aruncând-o astfel pe prima în stația de autobuz.

„Peste drum de stație stătea un ciubucar. Sunt ferm convinsă că a văzut autobuzul și a vrut să întoarcă repede în stație să ia niște oameni. Practic pentru 12 lei mie mi-a fost tăiat un picior, pentru lăcomia lui. Dacă ciubucarul nu întorcea, nici băiatul care circula regulamentar nu intra în mine. Și am văzut filmarea. El zicea că nu a făcut nimic și era extrem de arogant. Nu avea nicio urmă de remușcare”, își amintește Nicoleta.

Un accident care a unit o comunitate

Despre accident s-a scris pe rețelele de socializare, iar floreștenii au devenit foarte solidari cu victima. Au transmis gânduri bune, s-au interesat de sănătatea ei și au așteptat cu sufletul la gură să afle care va fi soarta Nicoletei. Au ajutat-o în momentele în care a avut cea mai mare nevoie, iar cu mulți dintre ei a rămas prietenă.

„S-a schimbat radical viața mea de atunci încoace, din toate punctele de vedere. Am cunoscut foarte mulți oameni noi, care m-au ajutat foarte mult. Niciodată nu m-am gândit că sunt iubită de atâta lume și că există atâtea persoane care pot să îmi sară în ajutor. Că până la urmă… eram o necunoscută. E frumos să vezi câtă lume vrea să îți fie aproape. E copleșitor”, povestește Nicoleta Petean.

O viață schimbată radical în doar câteva secunde

Nico spune că viața ei s-a schimbat radical Ea face și acum kinetoterapie, care a ajutat-o să reînvețe să meargă. Momentan merge prin casă într-un cărucior cu rotile, fiindcă prima proteză pe care a folosit-o nu i-a fost potrivită, iar cu cea nouă trebuie iar să învețe să meargă. Tânăra însă e veselă, merge dintr-o cameră în alta, se joacă cu fetița ei și face lucruri hand-made.

„Eu trebuia să îmi învăț fetița să meargă și kinetoterapeuta a venit să mă învețe ea pe mine să umblu. Din februarie de când mă ajută, nu a vrut să îmi ia niciun bai. Mi-a devenit între timp prietenă, simt că face parte din familie. Mi-am schimbat proteza, dar cred că nu suportă pielea siliconul. Mi-au apărut niște răni. Aștept să se vindece să încep apoi iar să merg. E greu, dar dacă mă plâng oricum nu devin lucrurile mai ușoare. Așa că am decis să lupt, să fac tot ce trebuie ca să fie bine. Dacă doar stăteam să mă vaiet, poate era și mai greu. Am crezut că dacă proteza nouă este una performantă va fi ușor. Dar nu, iar trebuie să învăț să merg, să învăț să îmi mut greutatea de pe un picior pe altul, să fac câte un pas. Deci asta este a treia oară când trebuie să învăț să merg în această viață. Prima dată a fost când eram mică, apoi cu prima proteză și acum cu asta”, mărturisește femeia.

Nicoleta spune că datorită oameni care s-au adunat în jurul ei, care au ajutat-o, care au susținut-o, care i-au oferit încredere în ea, a reușit să își păstreze optimismul și nu a fost nevoie să meargă să discute cu un psiholog despre experiența ei traumatizantă.

Obiecte decorative, făcute cu drag

Tânăra primește indemnizația de maternitate și o pensie de handicap, însă nu vrea să trăiască doar din ceea ce îi oferă statul. Nicoleta a început încă din luna februarie să creeze tot felul de lucrușoare hand-made și a reușit să își formeze clientela. Iar în această perioadă a sărbătorilor de iarnă, creează globuri și ornamente, care de care mai interesante.

„Niciodată nu mi-a plăcut să stau și să aștept să îmi pice ceva din cer. Pentru mine la început a fost ca și o terapie, fiindcă am vrut să îmi ocup timpul cu ceva. Așa că am început să realizez obiecte hand-made. Am început cu sticlele pentru echipele de fotbal și așa am ajuns să îl cunosc pe Hagi. Visam la asta de când eram mică. Am realizat cutii pentru ceasuri, globuri, iar lumea le apreciază”, spune tânăra.

Nicoleta a mărturisit că, în ciuda lucrurilor rele care se întâmplă zilnic în lume, ei i s-a demonstrat că există multă bunătate, că oamenii au suflet, că nimeni nu este cu adevărat singur.

Cei care vor să o cunoască pe Nicoleta, să primească o doză de veselie și optimism, dar și să vadă obiectele pe care ea le creează, o pot întâlni vinery de la 18 la 20 la Vivo!, unde va avea un stand.