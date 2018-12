Reacția Primăriei la ninsoarea abundentă din ultimele zile: "Deszăpezirea ar putea decurge și mai bine!"

Viceprimarul Dan Tarcea susține că autoritățile fac tot posibilul pentru a curăța străzile, însă amintește de prioritatea zonelor de intervenție. Deocamdată, locatarii de pe străzile lăturalnice trebuie să stea "la coadă".

"Așa iarnă frumoasă din punctul de vedere al precipitațiilor nu am avut de foarte mult timp, orașul este feeric, mai ales pe timpul nopții. Bineînțeles, aceste imagini frumoase vin la pachet cu mari probleme, mă refer aici la deszăpeziri. Facem eforturi de trei zile încoace, pentru că sunt cantități mari de zăpadă. Pentru început se intervine pe zona de prioritate numărul 1, adică arterele principale de ieșire și intrare spre oraș, respectiv arterele de acces la spitale sau alte instituții publice. Apoi vin străzile secundare din zona de intervenție numărul 2 și, într-un final, aleile dintre blocuri sau străduțele care nu sunt circulate și nu există mijloace de transport de comun. Circa 680 de străzi sunt prinse în aceste urgențe. Din punct de vedere legal, intervențiile trebuie finalizate în maxim 4 ore de la încetarea ninsorii, dar ritmul este puțin mai lent, la noi ninge de trei zile încontinuu", a declarat Tarcea la un post de radio local.

Viceprimarul îndeamnă clujenii să curețe trotuarele din fața casei și spune că s-au împărțit deja amenzi firmelor de deszăpezire din pricina intervenției precare din ultimele zile.

"Am dat deja dispoziție ca în zona trecerilor de pietoni să fie curățată zăpada pentru a facilita accesul, dar nu putem face față la transportul cantităților mari de zăpadă. Reamintesc că fiecare agent economic și proprietar are obligația să curețe zăpada din fața casei, există și un HCL în acest sens care prevede amenzi cuprinse între 500 și 1.000 lei. Asta este iarna, se circulă mai greu, mai încet, trebuie să existe siguranță, iar oamenii trebuie să fie mai atenți. Aș putea spune că se poate și mai bine (n.r. procesul de deszăpezire), oricum am aplicat destul de multe amenzi pentru că sunt anumite zone în care nu s-a intervenit așa cum ne-am fi dorit. Sigur, pe clujeni nu-i interesează acest aspect, ei doresc ca problema să fie rezolvată în cel mai scurt timp, nu să aplicăm amenzi de 5.000 lei firmelor", a punctat Tarcea.

Acesta a dat asigurări că nu vor fi uitați nici clujenii de pe aleele lăturalnice, explicând apoi ce se va întâmpla cu mormanele de zăpadă adunate la marginea străzilor.

"Dacă se oprește ninsoarea, vom putea finaliza toate urgențele, inclusiv din zona de intervenție numărul 3. Vreau să fac o precizare: Primăria nu poate interveni pe străzile private. Acolo fiecare proprietar trebuie să-și asigure deszăpezirea și accesul mașinilor care duc gunoiul. Cu siguranță le vom ridica (n.r. mormanele de zăpadă), vom începe cu zona centrală și zona stațiilor de mijloc de transport în comun. Sunt stabilite vreo 17 puncte în care vom depozita mormanele de zăpadă adunate", a comentat viceprimarul.