Primăria plătește peste 2 milioane de euro pentru extinderea unei creșe din Mănăștur

Consilierii locali vor aproba în ședința de miercuri indicatorii tehnico-economici pentru extinderea creșei situată pe strada Meziad din Mănăștur cu încă un corp de clădire parter plus 3 etaje. Suprafața construită pentru noul corp este de 1.817 metri pătrați.

Potrivit municipalității, corpul nou de clădire va cuprinde, printre altele, holuri, spațiu medical (cabinet medical, grup medical), 6 săli de grupă a câte 15 copii fiecare (șase dormitoare, șase camere de joacă), spațiu administrativ (birouri, vestiare, sală de ședințe), spațiu de joacă în aer liber.

Conform documentației de avizare a lucrărilor, întocmit de SC Codproiect SRL din Cluj-Napoca, rezultă că valoarea lucrărilor ajunge la suma de 8,9 milioane lei (fără TVA), adică 2 milioane de euro.

“Clădirea va fi realizată pe fundații izolate din beton. La nivelul terenului există în prezent 9 locuri de parcare. S-au propus în corpul nou, la nivelul parterului, încă 8 locuri de parcare”, se arată în proiectul de hotărâre.

Municipalitatea mai are în construcție o creșă de un milion de euro în Grigorescu pe strada Donath, unde lucrările trenează de patru ani de zile. Aici, noua creşă va putea găzdui până la 80 de copii.

În acest an, peste 900 de copii au rămas pe dinafară din cauză că nu mai sunt locuri în creșele din oraș.

În luna august, Emil Boc spunea că 320 de noi locuri în creşele din Cluj-Napoca vor fi date în folosinţă până în 2020.

“În acest moment există 1142 de locuri în creşele din municipiul Cluj-Napoca şi doar din 2016 încoace pot spune că am dat efectiv în funcţiune 265 de locuri în creşe. Constant, Primăria a avut şi are ca preocupare crearea de noi locuri în creşe. Gândiţi-vă că noi am pierdut totuşi 28 de milioane de euro de la bugetul local prin rectificarea bugetară”, declara Boc la avea vreme.

Nemulțumite de faptul că părinți din Florești sau Apahida își fac flotant pe Cluj ocupând astfel locurile în creșe, mămicile i-au cer primarului Emil Boc schimbarea criteriilor de admitere în aceste instituții. Mai multe mămici au protestat și au venit în ședințe de Consiliu Local, alături de copii, unde i-au cerut primarului Emil Boc schimbarea regulamentului de admitere în creșe, nemulțumiți de faptul că părinții din Florești ocupă locurile la creșele din Cluj-Napoca.

Potrivit noului regulament, în ceea ce privește familia biparentală, fiecărui părinte care are domiciliul în municipiul Cluj-Napoca i se va aloca 5 puncte, iar fiecărui părinte care are o viză de reședință în municipiul Cluj-Napoca i se va aloca 2 puncte. La punctaje egale se introduc criterii de departajare, după cum urmează: după domiciliul părinților în Cluj-Napoca – departajarea se face în funcție de domiciliul părinților, respectiv au prioritate la repartizare copiii care au ambii părinți cu domiciliul în Cluj-Napoca.