Care au fost pentru români cele mai căutate destinații turistice pentru petrecerea sărbătorilor?

Cei care au dorit să-şi petreacă Revelionul la schi în Bulgaria şi-au rezervat cu câteva luni bune în avans vacanţa datorită cererii crescute pentru Bansko şi Pamporovo, unde numărul de turişti străini este în creştere de la an la an.



Voucherele de vacanţă au fost folosite de români şi pentru a-şi cumpăra vacanţe de sfârşit de an în staţiuni balneare, dar şi în cele montane, mai puţin tradiţionale până în acest an - Breaza, Câmpina, Valea Doftanei, Cheia, Moeciu, Fundata.