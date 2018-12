Tom Jones va concerta la Cluj. Cât costă biletele

Pentru prima dată la Cluj-Napoca, dar nu şi în România, Tom Jones va aduce publicului piesele sale celebre "It's Not Unusual", "Kiss", "Delilah", "I'll never fall In Love Again" şi "If I Only Knew".

Biletele pentru concertul de pe 26 iunie 2019 sunt disponibile pe iabilet.ro, eventim.ro şi https://tomjones.emagic.ro, la preţuri cuprinse între 130,5 lei şi 427,5 lei, plus comisionul de emitere.

În cariera sa de peste 50 de ani, Tom Jones, în vârstă de 78 de ani, a avut un impact puternic asupra stilurilor muzicale pop, soul şi rhythm & blues şi a lansat piese celebre, precum "Delilah", "Mama told me not to come", "What's New Pussycat", "It's Not Unusual", "Sex Bomb", "Thunderball", "She's a lady", "Burning Hell", "Tower of Song" şi "Hit or Miss".

Tom Jones a primit titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic din partea reginei Elizabeth a II-a, în 2006. Alte momente semnificative din lunga sa carieră sunt câştigarea unui premiu Brit "pentru cea mai bună contribuţie a unui artist în muzică", a trofeului Silver Clef pentru toate realizarile sale, a distincţiei Hitmaker (SUA) din partea compozitorilor americani din Hall of Fame, în 2010, a prestigiosului premiu Music Industry Trust (Marea Britanie), dar şi titlul de bărbatul anului 2012 din partea revistei GQ.

Biletele s-au pus în vazare la prețuri ce pornesc de la 145 de lei (taxe incluse):

TEREN VIP - 427.5 lei + taxe - pret final 475 lei

TRIBUNA 1 - 355.5 lei + taxe - pret final 395 lei

TEREN PREMIUM - 310.5 lei + taxe - pret final 345 lei

TRIBUNA 2 - 256.5 lei + taxe - pret final 285 lei

TRIBUNA 3 - 202.5 lei + taxe - pret final 225 lei

TRIBUNA 4 - 130.5 lei + taxe - pret final 145 lei