Taximetriştii din Cluj-Napoca ar putea prelua comenzi din Floreşti şi invers

Un taximetrist a intrat în direct la radio, joi, cu viceprimarul Dan Tarcea căruia i-a solicitat ca şoferii de taxi să poată prelua comenzi din Floreşti, iar cei din Floreşti să poată prelua comenzi din Cluj.

“Dacă tot s-a realizat uniunea cu Timişoara, Arad şi Oradea, am fost în urmă cu două săptămâni cu colegii din Timişoara la domnul Robu, ne-a primit în audienţă, foarte deschis, un primar european, mi-a plăcut foarte mult de dânsul şi chiar mi-a spus să vă transmit dacă am putea ca la nivel de serviciu de taximetrie să facem reglementările, adică regulamentele cadru, care ştiu că la nivelul Clujul este în discuţie noul regulament, să le uniformizăm, adică să fie un mod unitar la regulament. Nu neapărat la tarife. Noi am depus o documentaţie nouă, fundamentare există, un memoriu tehnico-economic există, urmează să fie luat în discuţie de administraţie”, i-a spus taximetristul viceprimarului Dan Tarcea.

“Este şi colaborarea pentru identificarea unor măsuri pentru creşterea performanţei în administraţie. Suntem cu un ochi în Timişoara, la Oradea. Şi pe plan administrativ este obligatoriu să colaborăm pentru uniformizarea practicilor în domeniu”, a răspuns Tarcea.

“Dacă în virtutea transportului metropolitan, am putea să ajutăm, în mesageria asociaţiei sunt multe solicitări de la clienţii din Floreşti, am putea face un protocol sau un «gentlemen's agreement» în care colegii din Floreşti să vină la Cluj, noi să putem lua comenzi la Floreşti. Este perfect legal conform legii. Sunt mulţi cetăţeni care rămân blocaţi în oraş, transportul în comun nu face faţă, mai ales la orele de vârf, şi noi, efectiv, nu putem să răspundem solicitărilor de acolo. Şi nici invers”, a plusat taximetristul.

Iar viceprimarul Clujului şi-a arătat disponibilitatea pentru această iniţiativă.

“Are logică ceea ce spuneţi. Sunt anumite intervale orare în care nu găseşti niciun taximetru mai ales în zona centrală. Sigur, o să iniţiem un astfel de dialog şi cu primarul Horia Şulea din Floreşti să vedem care este şi poziţia dânsului. Şi o să vă dau un răspuns după ce discutăm. O să discutăm şi cu Apahida. Eu unul aş încuraja şi nu văd nicio problemă dacă există un transport metropolitan pentru călători, să existe şi un transport metropolitan de taxi. Va trebui să avem şi o consultare cu firmele de taxi, să vedem poziţia companiilor din Cluj-Napoca”, a spus Tarcea.

„Ar fi extraordinar, ne-ar ajuta foarte mult. În Apahida nu sunt emise autorizaţii de taxi. În Floreşti, e singura comună în care s-au eliberat”, a continuat taximetristul.

În vară, Asociaţia Taximetriștilor Cluj a anunţat pe o reţea de socializare, că va înceta preluarea comenzilor cu destinaţia Floreşti, din cauza problemelor pe care le au taximetriştii clujeni cu Poliţia Locală Floreşti.

"Având în vedere faptul că Poliția Locală Florești comite în continuare abuzuri repetate la adresa colegilor licentiați pe UAT Cluj-Napoca care debarcă clienți la centrul comercial VIVO sancționându-i pe aceștia cu avertisment scris, fără a indica fapta conform careia aplică sancțiunea și fără a avea jurisdicție în a aplica sancțiuni taximetrelor licențiate în alt UAT, rugăm public managementul centrului comercial să ne spună punctul de vedere si anume dacă crede că taximetrele autorizate pe UAT Florești POT prelua fluxul de pasageri. În cazul în care aceste intimidări continuă ne rezervăm dreptul de a refuza părăsirea localității de autorizare", spuneau taximetriştii în urmă cu câteva luni.