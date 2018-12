CRESC prețurile pentru salubritate în Florești, dar nu cât ar fi vrut Șulea

În decursul zilei de miercuri, membrii Consiliului Local Florești s-au întâlnit pentru a vota dacă prețul pentru ridicarea gunoiului va crește de la 6,5 lei la 15 lei începând de anul viitor. Șulea a anunțat această inițiativă în urmă cu câteva zile, motivând că există foarte mult gunoi de adunat, chiar dacă firma de salubritate își face treaba bine, conform contractului.

„Dragii mei dragi, din păcate suntem în punctul în care taxa aferentă serviciului de colectare deșeuri menajere să fie mărită. La 15 lei/persoană fizică. Probleme majore cu ridicarea deșeurilor nu sunt, operatorul își respectă graficul de ridicare, adică de două ori pe săptămână (absolut, mai sunt situații punctuale, sau datorate faptului că unii au preferat să își facă din punctul gospodăresc parcări și atunci, evident, sunt 3 tomberoane la 5 blocuri, tomberoane care, da, se umplu in 48 de ore....). Și avem un grad de colectare fiscală la nivel de persoane declarate de aprox. 80% (care însă, așa cum veți vedea, ajunge la 50-55% raportat la nivelul celor care de fapt produc deșeu menajer!). România produce 5,8 milioane de tone de deşeuri pe an, cu o medie de 272 de kilograme pe an pe cap de locuitor arată un studiu Waste Atlas, publicat de organizaţia D-Waste. Adică 22,6 kg deșeuri/lună/persoană”, declara Horia Șulea în urmă cu câteva zile.

8,4 lei în loc de 15

Pe floreșteni această veste i-a nemulțumit, motiv pentru care, în jur de 20 de persoane au participat la ședința de Consiliu Local pentru a încerca să oprească această majorare care li s-a părut de necrezut. În cele din urmă, s-a decis ca suma pe care fiecare locuitor al comunei Florești o va plăti va fi de 8,4 lei, cu 2 lei mai mult decât inițial. Astfel, nu s-a ajuns la suma de 15 lei pe cap de locuitor pe care ar fi vrut să o implementeze primarul.

„S-a votat, am reușit să ajungem la 8.4 lei în loc de 15. Am avut noroc că au venit oameni și s-a pus presiune, altfel ajungeam la 15”, a spus un floreștean care a participat la ședință.

Cum s-a ajuns aici?

La doi ani de la scandalul-monstru în care Floreștiul a fost înecat în gunoaie cu lunile, Horia Șulea a propus mărirea tarifului de salubritate. Deși, pe site-ul comunei, acesta se laudă că „taxa a fost și este de 6,5 lei/persoană/lună”, tariful plănuit ar putea ajunge la 15 lei/persoană pe lună. Edilul susține că nu firma care gestionează colectarea deșeurilor, Strict Prest SRL, ci chiar floreștenii sunt motivul, care fie produc prea mult gunoi, fie nu sunt declarați în evidență.

Actuala firmă de salubritate a fost contractată în februarie 2017, prin încredințare directă, fără licitație, cu ajutorul președintelui Consiliului Județean Alin Tișe. Totul a pornit cu incapabilitatea vechii firme de a gestiona gunoiul menajer din comună, motiv pentru care Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Gelu Voievod”, formată din Consiliile Locale Florești, Gilău, Căpușu Mare și Măguri Răcătău a suspendat contractul cu falimentara Quatro Eco Salub. Prea târziu pentru floreșteni, care au dus un adevărat război cu șobolanii răspândiți prin comună printre mormanele de gunoaie, motiv pentru care s-a vehiculat chiar ideea declarării stării de alertă de către Prefectura Cluj, neavizată însă de Gheorghe Vușcan, fostul prefect al județului.

La doar câteva luni de la contractarea firmei Strict Prest, Monitorul de Cluj semnala problemele cu care se confruntă din nou floreștenii, iar în urmă cu doar câteva săptămâni, imagini rupte din realitate cu porci care căutau în gunoaie în cea mai mare comună a României au ieșit la iveală.

Conform declarațiilor lui Șulea, în momentul de față sunt 36.500 persoane declarate în Florești, care produc aproximativ 1.750 tone de deșeuri lunar, adică circa 48 kg/persoană. Acesta se întreabă de ce cifrele din comună sunt aproape duble față de media națională și pune vina în cârca floreștenilor.