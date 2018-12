Două zile la coadă pentru a cumpăra... bani. Liber la speculă cu bancnotele de Centenar pe site-urile de vânzări

Sute de oameni au stat ore în șir în fața sediilor Băncii Naționale a României din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și București pentru a cumpăra hârtiile aniversare de 100 lei. Bancnotele cu Regele Ferdinand și Regina Maria au fost tipărite în 10.000 de exemplare, considerate acum prea puține pentru interesul manifestat de români.

"Am vrut să cumpăr și eu o hârtie, să-i ofer cadou copilului meu când va crește, dar am renunțat când am văzut ce coadă s-a format", a declarat Sorin din Cluj-Napoca.

Deși au valoarea nominală de 100 lei, bancnotele vândute la ghișeele BNR au costat 178 lei, adică 150 lei + TVA 24%. Hârtiile care amintesc de Marea Unire fac parte din seria bancnotelor și monedelor aniversare sau comemorative, introduse în circuitul numismatic în ultimii ani.

Deși s-a stat la coadă, în frig, inclusiv la Cluj, mulți n-au mai apucat să pună mâna pe bancnotele aniversare lansate de 1 decembrie. Aceștia au însă acum o nouă ocazie de a se alege cu suvenirul mult râvnit. Ce-i drept, mult mai scump, de la vânzătorii de pe site-urile de specialitate, care vor să "scape" acum de aceste bancnote cu prețuri începând de la 350 lei și care ajung chiar și până la 200 euro momentan. Tendința este ca prețul să crească și mai mult, speculanții profitând de cererea mare coroborată cu oferta "săracă" în astfel de bancnote aniversare. Astfel, ceea ce pentru unii s-a dorit a fi o amintire specială sau o moștenire pentru generațiile următoare, a devenit o bișniță emoțională - afacere în stil românesc.