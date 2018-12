Emil Boc, desemnat PRIMARUL ANULUI 2018

“Am avut plăcerea de a primi din partea Asociației Române de Smart City și Mobilitate premiul «Mayor of the Year» pentru promovarea politicilor de tip “smart city” în municipiul Cluj-Napoca. Acest premiu îl dedic clujenilor și le mulțumesc colegilor din Primăria Cluj-Napoca pentru implicarea în promovarea constantă a politicilor specifice orașului intelligent. Așa cum am spus și în cadrul festivității de premiere, un «smart city» nu poate exista fără «smart citizens». Clujenii sunt aceia care fac diferența și contribuie decisiv la dezvoltarea orașului nostru ca «smart city»”, a declarat primarul Emil Boc.

De asemenea, Primăria Cluj-Napoca a primit premiul pentru “Best Smart City Project”.

“Primăria Cluj-Napoca are implementate, la nivelul municipiului, 65 de proceduri și aplicații digitale pentru cetățeni - inclusiv Antonia, primul funcționar public virtual din România, care momentan procesează non-stop 90 de tipuri de cereri necesare conform Legii. Alte exemple de bune practici sunt proiectele din domeniul mobilității urbane sustenabile, respectiv încurajarea transportului verde în oraș, Bugetare participativă, eliberarea online de documente și certificate de urbanism etc. De asemenea, suntem determinați să accelerăm procesul de digitalizare a administrației publice locale, abordând utilizarea tehnologiei pentru cetățeni într-o manieră incluzivă. Cu alte cuvinte, urmărim să implementăm în continuare proiecte ce utilizează tehnologiile moderne pentru a face viața de zi cu zi a clujenilor mai ușoară, de la plăți wireless pentru servicii publice la utilizarea inteligenței artificiale. Totodată, continuăm să susținem dezvoltarea ecosistemului de inovare de la Cluj-Napoca și în special colaborarea între sectorul public, sectorul universitar, ONG, mediul privat și cetățeni, cu obiectivul de creștere a calității vieții în municipiu pentru toți locuitorii Clujului”, a mai spus Boc.