Senatorul Marius Nicoară, făcut PRAF de avocatul lui Seplecan în INSTANȚĂ

Avertizat de judecător cu un mandat de aducere, Marius Nicoară a oferit declarații în calitate de martor în dosarul diplomei de licență a lui Seplecan. O probă-surpriză adusă de avocatul fostului președinte al CJ Cluj, Cătălin Bichescu, l-a pus în dificultate pe senatorul Nicoară.

"Între 2004-2008 aveam o dublă funcție, de președinte PNL Cluj, respectiv de președinte al Consiliului Județean. Dânsul era în PRM, voia să treacă în PNL, eu am fost de acord și așa am început colaborarea profesională. Am avut două surse care mi-au comunicat că are diploma falsă, una la București și una la Cluj-Napoca . Nu puteam să le ignor, astfel am făcut o simplă adresă către Universitatea «Spiru Haret», să aflu când a absolvit, ce medie a avut. E o adresă pe care oricine o poate face pe baza Legii 544. Au trecut mulți ani de atunci, dar solicitarea este în scris, se poate consulta la Universitate. Mă mir de curajul pe care l-a avut domnul Seplecan, mi se pare extrem de grav să folosești o copie falsă ca să te angajezi în funcții publice ", a spus Nicoară, întrebat despre demersurile pe care le-a făcut privind diploma falsă a lui Seplecan.

Întrebat de apărătorul lui Seplecan de ce nu a sesizat organele penale, Nicoară s-a apărat, spunând că nu era de competența lui să o facă.

"Am avut o discuție cu domnul Ciceo (n.r. directorul Aeroportului Internațional «Avram Iancu»), i-am atras atenția asupra acestui aspect, că, în calitate de președinte al Consiliului Județean, domnul Seplecan bloca activitatea aeroportului. Eu aveam obligația morală de a face public acest aspect privind diploma, după audiențele cu cele două persoane private. Consiliul Județean sau primăriile trebuiau să sesizeze Comisia de Abuzuri. Nu am făcut nimic altceva, eu nu puteam face alte demersuri decât să fac public cazul, iar organele abilitate au luat la cunoștință", a declarat senatorul în fața completului de judecată.

Asul din mâneca lui Seplecan

" Eu nu știam absolut nimic de studiile dânsului , știu doar că voia să continue studiile la USAMV. M-a rugat să vorbesc cu domnul Adrian Oros, pe atunci decan sau prorector la USAMV, nu mai țin minte exact, să îi intermediez o întâlnire cu acesta. Știu că voia să treacă examenele fără să se prezinte la ele ".

Marius Nicoară a dat asigurări judecătorului că nu l-a sprijinit în niciun fel pe Mihai Seplecan în obținerea vreunei funcții de conducere, fie în sfera privată sau cea publică.

Cu toate acestea, un document adus de avocatul fostului președinte CJ l-a luat prin surprindere pe senatorul PNL, care a început să se bâlbâie în fața completului. Documentul adus în instanță de apărătorul lui Seplecan arată că, pe vremea când Nicoară era în USL, acesta ar fi semnat o recomandare pentru numirea lui Mihai Seplecan în funcția de director adjunct la SC Electrica Furnizare SA .

"Eu nu am știut că dânsul este consilier la primării, nu l-am ajutat să ocupe funcții de conducere. Singura poziție politică în care l-am sprijinit a fost cea de președinte al Consiliului Județean, care, din câte știu, nu face parte din parte civilă. Da... seamănă cu semnătura mea, dar nu mai țin minte . O astfel de hârtie trebuie să aibă dată și număr de ieșire. De ștampilă s-a ocupat secretariatul, nu mai țin minte cum arăta ștampila USL, poate fi reală sau nu, eu nu mai țin minte ", s-a apărat Nicoară atunci când avocatul lui Seplecan i-a pus în față actul care pare a fi semnat chiar de senator.

Având în vedere faptul că Mihai Seplecan nu s-a prezentat la acest termen, avocatul său susținând că acesta se află în străinătate, completul a dispus amânarea următorului proces pentru data de 14 ianuarie 2019.

