ULTIMA ZI de vot pentru CEL MAI FRUMOS Târg de Crăciun. VOTAȚI CLUJUL!

Târgul de Crăciun Cluj-Napoca este unul dintre cele 20 de târguri de Crăciun nominalizate în concursul European Best Christmas Market al European Best Destinations.

Alături de Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca au mai fost nominalizate târgurile de mare tradiție din Viena, Budapesta, Köln, Bruxelles sau Praga.

Cel mai frumos Târg de Crăciun al anului 2018 va fi ales pe 10 decembrie, când se va încheia votul.

Deschis în data de 23 noiembrie în fața a mii de clujeni, Târgul de Crăciun din Cluj-napoca a devansat mult mai faimosul Târg de la Sibiu, autointitulat „de zece ani cel mai frumos târg din România”.

Printre noutățile târgului de anul acesta se numără căsuțe noi cu cadouri și bunătăți, un program antrenant presărat cu activități multiculturale, o săptămână dedicată vizionării filmelor, un radio al Târgului de Crăciun, o săptămână culinară cu activități specifice și multe alte surprize, care vor fi dezvăluite pe parcurs.

Târgul va fi deschis cinci săptămâni, perioadă în care clujenii sunt așteptați la foarte multe evenimente. Fiecare săptămână din cele cinci în care Târgul de Crăciun va fi deschis, va avea câte o tematică dedicată.

Pe site-ul European Best Destinations se arată că în ultimii trei ani competiţia a fost foarte strânsă, iar oraşul Zagreb a ieşit câştigător, amintind că acest oraş are una dintre cele mai frumoase scene de Advent de pe continent. Cât despre Târgul de Crăciun din Cluj, European Best Destinations spune că este „o sărbătoare a familiei, a întregii familii extinse: copii, bunici, mătuşi, unchi, veri etc.”.

Pentru a VOTA pentru târgul de la Cluj este suficient să accesați acest LINK și să dați click pe fotografie. Se poate vota o singură dată cu același IP.