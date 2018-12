Adio aglomerație la aeroport! O nouă zonă de îmbarcare, inaugurată săptămâna viitoare

Aeroportul Internațional “Avram Iancu” Cluj-Napoca va inaugura, marți, 11 decembrie, noile porți de îmbarcare situate la terminalul de plecări. Aceste noi porți vor ajuta la descongestionarea traficului de pasageri

Aeroportul Cluj şi-a reorganizat activitatea în terminalul de plecări la etaj, având nevoie de spaţii suplimentare după ce în anumite ore de vârf spaţiile de aşteptare sunt insuficiente. Aeroportul a finalizat licitația pentru a recompartimenta etajul de la terminal plecări, aşa încât numărul de spaţii de aşteptare se vor dubla.

Directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, a declarat că zilele următoare vor fi inaugurate două porți la etaj, în zona terminalului de plecări, care fac parte dintr-un plan strategic pentru dezvoltarea infrastructurii şi pentru dezvoltarea traficului.

“Terminăm anul cu o ușoară creștere a traficului aerian. S-au reluat zborurile și pe aeroportul din Târgu Mureș. Noi am avut înainte o creștere mai importantă din cauză că aeroportul din Târgu Mureș a fost închis. Avem și o competiție foarte mare, dar avem și o ușoară creștere. Anul următor sperăm să începem construirea unei căi noi de rulare, estimată la aproximativ 60 de milioane de lei. De asemenea, avem proiecte și studii pentru a ajunge la 7 milioane de pasageri. Avem o dezvoltare foarte importantă. În curând o să inaugurăm noi spații pentru pasageri la etaj”, a spus Ciceo.

Inaugurarea noilor spații va avea loc în 11 decembrie. Traficul de pe Aeroportul Internațional Cluj, la finalul anului 2018, se apropie de 3 milioane de pasageri.

Aeroportul Internațional Cluj pregăteşte inclusiv construirea unui nou terminal de plecări şi sosiri pasageri.

David Ciceo mai spune că aeroportul trebuie să intre într-o nouă etapă de dezvoltare în perspectiva atigerii în 2030 a unui trafic de 7 milioane de pasageri. Directorul Aeroportului Internațional Cluj estimează că în următorii 12 ani Consiliul Județean și Aeroportul vor trebui să investească aproximativ 220 de milioane de euro pentru creșterea prognozată a traficului.

"Prognozele pentru 2030 sunt realiste, prudente, este cel mai important în acest moment să demarăm etapa următoare de dezvoltare. Pentru 2018 înseamnă o cale de rulare total nouă, de aproximativ 1200 de metri, anul viitor să demarăm proiecte pentru un nou terminal care să aibă o suprafață de aproximativ 3 hectare, căi de rurale și parcări pentru aeronave. Este un plan de investiții de aproximativ 180 de milioane de euro. Noi estimăm că ar trebui să investească Consiliul Județean și Aeroportul în următorii 12 de ani aproximativ 220 de milioane de euro. Partea bună este că aeroportul este pe profit. Anul acesta am plătit 1,8 milioane lei impozit pe profit. Majoritatea investițiilor se pot face din venituri proprii, mai ales dacă am accesa credite de la Banca Europeană de Investiții. Eu consider că dacă am putea accesa astfel de credite, aceste investiții s-ar putea realiza integral din venituri proprii ale aeroportului. La sfârșitul anului 2020 ar trebui să existe acest nou terminal", a mai spus acesta.