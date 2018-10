Şofer băut, reţinut de poliţişti după ce accidentat grav un pieton pe Memo

La data de 6 octombrie, în jurul orei 02.45, pe strada Memorandumului din municipiul Cluj-Napoca a avut loc un accident rutier grav, în urma căruia o persoană a fost rănită grav.

“Un bărbat de 30 de ani din Cluj-Napoca, s-a angajat neregulamentar în traversarea stăzii Memorandumului din municipiul Cluj-Napoca, fiind surprins şi accidentat grav, de un autoturism condus de un bărbat de 30 de ani din Cluj-Napoca. Cu ocazia efectuării cercetărilor, poliţiştii au constatat faptul că bărbatul aflat la volan, avea dreptul de a conduce suspendat şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, respectiv având o concentraţie de peste 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, conform rezultatului testării cu aparatul etilotest. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, conducera unui vehicul sub influenţa acoolului sau altor substanţe şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, transmite IPJ Cluj.

Faţă de conducătorul auto a fost dispusă reţinerea pentru 24 de ore, urmând ca la expirarea termenului de reţinere acesta să fie prezentat în faţa unui judecător pentru drepturi şi libertăţi în vederea dispunerii unei măsuri preventive.