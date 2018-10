Imagini şocante în trafic între Floreşti şi Gilău. Manevra care putea duce la o tragedie - VIDEO

”Azi 04 Oct. Mergeam din directia Floreşti spre Gilau. La intersectia cu drumul spre Somes, inainte de OMV, de pe sensul opus mi-a taiat fata Audi A6 CJ-27-LIV fara sa se asigure. Am reusit sa evit un impact la limita, nici mie nu-mi vine sa cred ca am scapat fara nici o dauna. Binenteles ca soferul de la Audi nu a oprit, am mers dupa el si nu mica mi-a fost mirarea cand am coborat sa constat ca soferul de la Audi se clatina si duhnea a bautura (si-a cerut scuze). Am sunat la 112 pentru ca nu mi se parea normal ca acest sofer sa mai puna in pericol si alti participanti la trafic, in timp ce vorbeam la telefon soferul baut s-a urcat la volan si a plecat mai departe. Sunt curios daca politia a luat vreo masura, la telefon mi s-a spus ca vor trimite pe cineva acolo. Astfel de oameni omoara oameni nevinovati ! Imi pare rau pt lipsa sonor!”, a explicat șoferul care a filmat totul, scrie stiridecluj.ro.