Taximetriştii vor tarife mai mari. “Taximetria din Cluj va ajunge la nivel de Bucureşti”

Discuţii în contradictoriu, joi, la radio între viceprimarul Dan Tarcea şi Ioan Pugna, vicepreşedintele Asociaţiei Taximetriştilor Cluj pe tema majorării tarifelor de călătorie cu taxi.

“De la 1 octombrie, tarifele la transportul în comun s-au majorat. Vreau să îl întreb pe domnul viceprimar dacă are în vedere să dea curs şi solicitării pe care a făcut-o Asociaţia Taximetriştilor de ajustare a tarifelor conform indicelui preţului de consum cu 9,42%, o diligenţă pe care am făcut-o la distinsa administraţie încă din 10 aprilie. Motivarea Companiei de Transport Public a fost la fel ca şi a noastră, justă, bazată pe majorarea preţurilor la carburanţi, asigurări, mentenanţă, plus salarizarea angajaţiilor. Şi taximetria este o activitate economică şi dacă nu produce profit tinde să devină lăsată deoparte. Investiţiile vor scădea. Eu, cel puţin, nu am dori să ajungă taximetria din Cluj la nivelul celei din Bucureşti”, a spus Pugna.

Pugna a atras atenţia asupra faptului că transportul în comun din Cluj-Napoca este cel mai scump din ţară.

“Domnul Tarcea spune că majorarea biletelor CTP este justă, şi eu spun că este justă, dar la fel îi spun domnului viceprimar că un bilet la transportul în comun, o călătorie în Bucureşti este de 1,3 lei, de 11 ani, pe când în Cluj-Napoca este cel mai scump transport în comun din ţară. Într-adevăr, parcul auto CTP este nou, dar la fel şi la serviciile de taximetrie este vizibilă investirea operatorilor şi schimbarea maşinilor. Eu am fost singurul care a ridicat problema tarifelor, restul patronilor de dispecerate au tăcut sau au preferat să nu-şi exprime opinia”, a mai spus vicepreşedintele Asociaţiei Taximetriştilor Cluj.

În replică, viceprimarul Dan Tarcea spune că taximetriştii nu s-au pus de acord asupra preţurilor.

“La penultima întâlnire pe care am avut-o la Primăria municipiului Cluj-Napoca, în care au fost invitaţi principalii actori ai firmelor de taximetrie, nu v-aţi putut pune de acord. Marea majoritate a colegilor dumnevoastră au spus că nu sunt întemeiate şi că tariful care astăzi este practicat la Cluj-Napoca este suficient de mare încât să vă puteţi desfăşura activitatea în condiţii optime. Au fost şi alte soluţii pentru eficientizarea activităţii de taxi, să îşi facă aplicaţii comune. Principalii actori din acest domeniu nu se pot înţelege între ei. Ar fi foarte bine să se înţeleagă. Rezolvaţi-vă aceste probleme acolo”, a spus Tarcea, care a negat faptul că transportul în comun din Cluj-Napoca ar fi cel mai scump din ţară.

“În altă ordine de idei, aş vrea să spun că la Cluj-Napoca nu este cel mai scump transport în comun din ţară. La Arad şi Oradea e 3 lei, la Iaşi 2,5 lei, la Timişoara este 2,5 lei. Nu putem să comparăm Bucureştiul, care la Bucureşti 80% din activitatea de transport public este subvenţionată din banii bucureştenilor pentru a se menţine costul călătoriei la 1,3 lei şi asta se şi vede pentru că sunt autobuze de acum 25-30 de ani. Nu putem face comparaţie cu transportul în comun din Râmnicu Vâlcea unde o linie de transport are 2 kilometri, iar la Cluj, o linie de transport are 8 kilometri. La Râmnicu Vâlcea cu 2,5 lei te duci 2 kilometri, pe când la Cluj te duci 8 kilometri. Dacă ar fi o discuţie cu inele, cum este în Viena de exemplu, în inelul 1 plăteşte 2 lei, pe inelul 2 plăteşti 4 lei, pe inelul 6 plăteşti 6 lei, atunci ar fi cu totul altă discuţie”, a replicat viceprimarul.

În continuare, Pugna a insistat că trebuie mărite preţurile pentru a se păstra calitatea în serviciile de taximetrie.

“Tocmai de aceea noi vrem să păstrăm acelaşi nivel calitativ. Avem nevoie de ajustarea preţurilor pentru a prelua fluxul de călători care rămâne de la CTP pentru că problema se va acutiza. La preţul de 2,25 lei colegul taximetrist, după ce duce clientul din centru în cartier, va rămâne în cartier pentru că nu mai este profitabil pentru el să se întoarcă”, a insistat Pugna.

Viceprimarul le-a promis taximetriştilor că Primăria va analiza cererea lor de ajustare a tarifelor.

“Categoric, trebuie analizat foarte serios cum se poate îmbunătăţi această activitate de taximetrie, care este o alternativă pentru transportul public sau maşina personală. Încurajăm acest lucru. La Cluj-Napoca, activitatea de taximetrie nu se poate compara cu cea din altă parte. La Cluj dacă este o cursă 10 lei şi 50 de bani preferă taximetristul să ia numai 10 lei. Vom analiza această situaţie şi veţi primi un răspuns la solicitarea dumneavoastră”, a conchis Tarcea.