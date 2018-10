Floreștenii își doresc bibliotecă. Ce soluții sunt

Mulți oameni au ales să locuiască în Florești pentru a fi departe de agitația Clujului, dar și de prețurile mari pentru chirii și apartamente. Însă comuna, în afară de o locuință nu le oferă prea multe. Spațiile verzi, parcurile, locuri unde pot face diverse activități, nu prea există. Cum, la fel, nu există nici o bibliotecă, iar la câteva zeci de mii de locuitori câți are Floreștiul, este nevoie de condiții cât mai multe. Cum a fost și seria de proteste care s-au organizat în ultimele săptămâni sub motto-ul „Florești nu este doar un dormitor”, este din ce în ce mai vizibilă necesitatea oamenilor de a avea cât mai multe condiții în comuna în care locuiesc.

O bibliotecă publică și una privată

În acest moment în Florești există o singură bibliotecă publică, ce a fost înființată în anul 1950. Aceasta are o colecție de 14860 cărți românești și 283 de cărți străine. Din păcate, momentan biblioteca nu este funcțională, fiindcă a fost evacuată din spațiul în care funcționa.

„Comuna Florești ar trebui să aibă propria bibliotecă întrucât, conform legii bibliotecilor, fiecare autoritate locală trebuie să înființeze una. Acolo există un nucleu de bibliotecă, dar, din păcate, a fost scoasă din spațiul în care funcționa și acum se caută o soluție. Noi am avut colaborări cu ei și ori de câte ori am mers am făcut activități pentru toate categoriile de vârstă”, a spus Sorina Stanca, directorul Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj.

Însă, biblioteca era una bine pusă la punct, iar cei care mergeau acolo puteau folosi calculatoarele, imprimantele, scanerul, videoproiectorul și internetul.

De asemenea, în comună există și o bibliotecă privată, care conține peste 4.000 de volume în limbile române, enegleză, italiană, germană, chineză și japoneză. Din păcate, această bibliotecă este destinată doar copiilor.

Ea conține peste 4000 de volume în limbile română, engleză, italiană, germană, chineză și japoneză. 90% din volume sunt de valoare. Este vorba despre cărți cu ilustrații și mesaj de calitate pentru copii.

Floreștenii vor acces la lectură

Astfel, pe rețelele de socializare, între floreșteni, au început discuții în ceea ce privește necesitatea unei biblioteci. Una care să fie deschisă mai ales în weekend, când nu au drumuri spre Cluj și care, neapărat, să aibă o sală de lectură.

„O bibliotecă este un vis. Avem pentru copii în Florești, dar probabil alta nu o să vedem prea curând. Aici sunt doar blocuri și magazine”, a spus o floreșteancă.

„Trebuie să existe un început pentru orice. Deocamdată nu avem bibliotecă. Trebuie să începem să ne civilizăm pe noi și celula noastră din societate”, a zis o altă locuitoare a comunei.

„Ar fi clar nevoie de o bibliotecă în Florești. Acum, câți doritori, cu adevărat sunt, asta nu știu. Mie, personal, mi-ar fi mai ușor să împrumut de aici decât din Cluj”, a mărturisit o tânără.

Însă, marea majoritate văd înființarea unei biblioteci care să conțină cărți pentru toate categoriile de vârstă un vis care nu va fi împlinit prea curând. Până atunci, floreștenii ori își cumpără cărțile, ori merg la una dintre filialele Bibliotecii Județene „Octavian Goga”.

Filială a Bibliotecii Județene la Florești

Directoarea Bibliotecii Județene din Cluj a declarat pentru Monitorul de Cluj că în viitorul apropiat există posibilitatea să deschidă o filială și în Florești.

„Eu studiez posibilitatea de a deschide o filială a bibliotecii noastre în Florești, însă trebuie să identificăm spațiul, iar colecțiile nu ar fi o problemă, fiindcă noi avem deja forța necesară să putem constitui filiala acolo”, a adăugat Sorina Stanca.