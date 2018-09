La Cluj locurile alocate pentru studenții romi nu se ocupă

Reprezentanţii Universităţii „Babeş-Bolyai” (UBB) au declarat pentru Mediafax că pentru anul universitar 2018/ 2019 au fost alocate 60 de locuri speciale pentru romi din care s-au ocupat doar 15.

„Majoritatea locurilor speciale pentru candidaţii romi au fost la facultăţile de Drept, Sociologie şi Psihologie, aceasta din urmă fiind căutată deoarece absolvenţii vor să devină cadre didactice în învăţământul preuniversitar. Se înregistrează şi în acest an o scădere a prezenţei candidaţilor romi care, deşi concurează pe locuri speciale, evită să le ocupe, mulţi preferând să se înscrie pe locurile normale, probabil pentru a nu se considera discriminaţi. Romii dau examen în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi la facultăţile unde se înscriu, dar ei candidează doar pe locurile lor speciale care, cu toate acestea nu se ocupă, şi trebuie să obţină minim media 5”, au declarat sursele citate.

Pentru dosarul de candidatură, un tânăr rom are nevoie doar de diploma de Bacalaureat şi de o adeverinţă din partea unei asociaţii sau a unui partid al romilor care să ateste faptul că este membru al etniei.

Un tânăr rom, care a fost admis pe locurile speciale la UBB şi a absolvit şi un master, lucrând, în prezent, în administraţia publică locală din Cluj-Napoca, recomandă membrilor etniei să profite de locurile speciale de la nivel liceal/ facultate şi să devină studenţi.

„Statul român, prin politicile publice, a determinat o serie de măsuri prin care comunitatea romă să aibă o şansă de dezvoltare educaţională, nefiind vorba de conceptul de discriminare pozitivă, cum se vehiculează în general despre locurile speciale. La facultate am intrat pe locurile oferite celor de etnie romă, admiterea fiind în urma unui concurs. Prin aceste măsuri afirmative, am reuşit să intru la buget, în caz contrar nu aş fi reuşit, deoarece media mea de admitere a fost aproximativ nota 8, iar ultima medie la buget a fost 9,53. Subliniez, a fost o şansă la admitere, dacă înveţi să rămâi la buget în anul al doilea vei rămâne, altfel regimul cu taxă te îmbrăţişează cu drag. Am muncit cu greu să rămân la buget şi am terminat facultatea la timp”, a spus acesta.

În opinia sa, cauzele neocupării locurilor speciale pentru romi ar fi mai multe.

„Ar putea să fie fenomenul Brăila dovedit (în care elevii care nu au şanse să obţină medii mari la capacitatea naţională sunt determinaţi de profesori să nu se înscrie la examen – n.r.) şi aplicarea acestuia şi în alte judeţe sau declararea copiilor de etnie romă în categoria copiilor cu cerinţe speciale sau gradul de educaţie redus al părinţilor sau planificarea şcolară destul de încâlcită care permite unui profesor 2 minute dintr-o oră per elev, dacă sunt 25 în clasă, profesorul are timp efectiv de 2-5 elevi care sunt competenţi, iar de restul nu se ocupă. Dacă locurile la liceu nu se ocupă, atunci nu se ocupă nici cele de la nivel facultate”, a explicat absolventul de UBB.

Reprezentanţii UTCN au declarat la rândul lor că pentru acest an au fost alocate, în total, la admitere 10 locuri pentru romi la buget, din care au fost ocupate doar 4.

Vicepreşedintele executiv al UDMR pentru învăţământ, Magyari Tivadar, a declarat că în cadrul comunităţii maghiare sunt circa 7.000 – 8.000 de studenţi care studiază în limba maternă, la care se adaugă 2.000 care învaţă în limba română.

Unii preferă să urmeze cursurile Învăţământului la Distanţă (ID) tot de la UBB, mai ales la specializări unde predarea nu necesită prezenţa continuă, fizică, a studentului, ci doar susţinerea unui examene periodice.

De asemenea, sunt şi tineri maghiari care învaţă în cadrul extensiilor universitare ale UBB de la Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc, în judeţul Covasna, şi Gheorgheni şi Odorheiu Secuiesc, în judeţul Harghita, dar şi la Satu Mare, unde, însă, se oferă o gamă limitată de specializări, printre care administraţie publică, psihologie şi pedagogie, pentru pregătirea învăţătorilor, şi mediu.