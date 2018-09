Peste 100 de firme au fost dizolvate în Cluj doar în luna august a acestui an

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 4.799 firme (plus 31,05% faţă de primele 8 luni din 2017) şi în judeţele Timiş - 1.256 (plus 38,63%) , Cluj - 1.241 (plus 45,49%) şi Constanţa - 1.058 (20,78%).

În luna august 2018 au fost dizolvate 2.609 firme, numărul cel mai mare fiind înregistrat în Bucureşti - 493 şi în judeţele Cluj - 138 şi Constanţa - 137.