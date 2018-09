Un floreștean i-a arătat lui Șulea pliantul cu promisunile electorale din 2012. Cum a reacționat primarul

Consilierii locali Florești și primarul Horea Șulea au primit pliantul cu promisiunile electorale din anul 2012, când a candidat pentru prima dată. Șulea și-a luat propriul pliant electoral din 2012, l-a mototolit și l-a aruncat, spune activistul.

„Le-am dat înainte de ședință, le-am pus fiecărui consilier pe masă. Unii mi-au mulțumit, alții nu au zis nimic. Nu am luat cuvântul în ședința de Consiliu Local fiindcă, luând de atâtea ori cuvântul și văzând că nici pe consilieri, nici pe Șulea nu îi interesează, nu are sens. E ca și cum aș vorbi cu pereții. Prefer să transmit mesaje care să ajungă la floreșteni prin aparițiile în media, prin postările de pe rețelele de socializare. Așa că nu mai iau cuvântul la ședintă fiindcă nu cred că actualii consilieri locali și primarul pot să facă ceva bun la nivel de structură în Florești. Adică, ei vor mai face lucruri bune. Că după un an de zile aproape au terminat trotuarul pe Avram Iancu. Dar lucruri majore de impact. cum sunt cele pe care le-a promis în 2012, nu cred că vor fi realizate. Le-am dat plianul ca să se gândească dacă actuala administrație merită susținută sau nu”, a povestit Daniel Meze.

Zece dintre cele aceste promisiuni importante se găsesc mai jos.

1. Strada Eroilor la patru benzi.

2. Parc industrial cu locuri de muncă (reducerea traficului spre Cluj).

3. Disciplină urbanistică, concept unitar arhitectonic.

4. Crearea de noi locuri de parcare.

5. Preluarea la domeniul public a tuturor aleilor și pavarea lor.

6. Atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea Floreștiului.

7. Crearea de noi spații verzi și a unui Parc Sportiv.

8. Transformarea Poligonului într-un spațiu de agrement.

9. Crearea de trasee turistice.

10. O nouă școală și un liceu.