A murit profesorul clujean Aurel Sasu

Aurel Sasu a fost profesor universitar, critic şi istoric literar român, eseist şi traducător.

În 1961 a absolvit Liceul „Horia, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, iar în 1968 Facultatea de Filologie din Cluj. Din același an, devine cercetător la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române din Cluj, secția de istorie literară, unde a lucrat până în 2013. În 1974 devine doctor în filologie al Universității din Cluj, cu teza Retorica ficțiunii. Între 1981 și 1982, este lector de limbă și civilizație românească la University of Washington din Seatle (SUA).

Între 1981 și 1982, Aurel Sasu a fost lector de limbă și civilizație românească la University of Washington din Seatle (SUA). Bursier Fulbright în Washington, DC, la Library of Congress (1990; Resident Scholar (1991) la Multicultural History Society of Ontario (Toronto, Canada) și Visiting Scholar la Northrop Frye Center, Victoria University (1993, Toronto, Canada).

Între anii 2000-2006 a fost profesor universitar la Facultatea de Științe Umaniste a Universității „Avram Iancu” din Cluj. A mai fost profesor asociat la Departamentul de Jurnalism al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității „Babeș-Bolyai”.

Înmormântarea va avea loc duminică, 30 septembrie, la ora 13.00, la Capela Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Mănăştur.