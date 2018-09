Bătaie pe locurile de cămin. Mii de studenți vor sta în chirie

Cum în Cluj-Napoca sunt printre cele mai bune facultăți din țară, zeci de mii de studenți, atât din țară cât și din străinătate se îndreaptă anual spre Inima Ardealului. Din păcate, numărul de locuri din cămine nu face față cererii.

Doi studenți pe un loc de cămin la Universitatea Tehnică

În acest an, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a pus la dispoziție 4930 de locuri de cazare în Campusul Observator și Campusul din Mărăști. Bătaia pe locuri a fost acerbă, fiind peste 9.000 de cereri, ceea ce înseamnă că au fost doi studenți pe un loc.

„Noi am început cazările de marți. Calendarul de cazare se întinde pe mai multe zile. Se termină în data de 29, la sfârșitul săptămânii. Am început cu studenții de anul întâi și continuă în fiecare zi cu studenții din anii superiori, apoi masteranzii, doctoranzii și cazurile sociale. Cât privește criteriile, primul este cel privind rezultatele profesionale. Prima dată se cazează studenții integraliști, apoi, în funcție de numărul de locuri, ceilalți. Prioritate, de asemenea, au cazurile sociale: studenții organi de ambii părinți, cei grav bolnavi sau cei cu venituri modice. Fiecare facultate are o comisie proprie de cazare, din care fac parte în proporție de 80% studenți”, a explicat Mirela Botan, purtător de cuvânt Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Reprezentanții UTCN spun că sunt bune condițiile de cazare, fiindcă nu mai există în niciunul dintre cele două campusuri camere nemodernizate. Toate camere au baie proprie și mobilier. În fiecare cămin există internet cu server propriu pe fiecare nivel. De asemenea, pe fiecare nivel există oficii cu mobilier și plite electrice și mașini de spălat electrice, pe care studenții le pot folosi gratuit.

În ultimii 3 ani, la UTCN, taxele de cazare au rămas nemodificate: 155 de lei pentru un student într-o cameră de 4 persoane și 220 pentru studenții cazați în camere de 2 persoane.

Aproape toți studenții au primit cămin la UMF

În cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca există 9 cămine, care însumează 2500 de locuri de cazare. Din păcate, unul dintre cămine a intrat în renovare, reducând astfel numărul de locuri cu 400.

„Anul acesta au fost 2100 de locuri de cazare în 8 dintre cele 9 cămine. Unul dintre ele a intrat în renovare. S-au soluționat majoritatea cererilor, mai puțin cele ale candidaților are nu au avut media corespunzătoare”, a declarat Ioana Bunea, purtător de cuvânt UMF Cluj-Napoca.

Sunt aceleși prețuri ca anul trecut, între 140 de lei și 450 de lei, în funcție de condițiile de cazare. Există camere pentru o persoană, 2, 3 sau 4.

18 cămine pentru studenții de la UBB

Peste 6.000 de locuri de cazare sunt oferite de Universitatea Babeș-Bolyai. Din păcate, aproape 3.000 de studenți sunt nevoiți să caute o alternativă, fiindcă au fost depuse 9.000 de cereri pentru cazare. Prețurile la căminele din cadrul UBB variază între 100 și 220 de lei, în funcție de confortul de care beneficiază studentul.

„Avem cazări în camere cu 2, 3 și 5 paturi. Cele cu 5 paturi au baie și spațiu de gătit comune. Cele cu 2 paturi au baie proprie, bucătărie proprie, e un fel de sistem de garsonieră. Iar cele cu 3 paturi au baie proprie și spațiu de gătit la comun. Este internet în toate căminile și toate au splătorii pe care studenții pot să le folosească. Lenjeria de pat se poate schimba cu alta curată în fiecare săptămână”, a declarat Laura Irimieș, purtător de cuvânt UBB Cluj.

Universitatea Babeș-Bolyai are 18 cămine, dintre care, cel mai recent a fost inaugurat în urmă cu trei ani, destinat studenților de la Teologie Ortodoxă.

Mulţi pun bani împreună şi închiriază o locuinţă. În medie, pentru un apartament cu 2 camere, preţurile pornesc de la 350 de euro şi urcă până la 600.

Studenții plătesc sute de euro lunar pentru chirii

La nivelul județului Clujul sunt aproximativ 12.000 de locuri în toate căminele. Anual, 40.000 de tineri rămân pe din afară. Astfel, ei trebuie să scoată sute de euro lunar pentru chirie și cheltuieli. La acestea, desigur, se adaugă și cărțile pe care trebuie să și le cumpere, dar și traiul de zi cu zi, care este scump în Cluj-Napoca.

„În mare parte eu zic că nu au crescut chiriile în această perioadă. Este nasol fiindcă deși sunt multe apartamente pe piață, sunt puține care se adresează studenților. Foarte multă lume a investit în apartemente noi, le-au finisat și le-au mobilat la anumite standarde și au pretenții de chirii foarte mari. Pe zona centrală, dacă discutăm de 2 camere, media variază ăntre 500 si 600 de euro pentru studenți străini. Dacă discutăm de 3 la camere în sus ăncep de la 700 și pot ajunge la 1.000 de euro”, a spus Cătălin Elcean, agent imobiliar.

În cartiere, prețurile variază între 200 și 300de euro pentru garsoniere și de la 300 la 400 de euro pentru apartamentele cu două camere. Apartamentele de trei campere pot ajunge și la 500 de euro. Pentru a suporta prețurile mari, studenții locuiesc și câte doi într-o cameră.