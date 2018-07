Distracția de 1 Decembrie și de Revelion costă la Cluj-Napoca peste jumătate de milion de lei

Potrivit proiectului de hotărâre prin care vor fi alocați acești bani, municipiul Cluj-Napoca a devenit unul dintre cele mai importante orașe din Europa în ceea ce privește evenimentele cultural-artistice.

“Cu festivaluri de talie internațională precum TIFF, Untold, Jazz in the Park, municipiul nostru a ridicat standardele acestui gen de activități. În anul Centenarului Marii Uniri ne dorim să marcăm cum se cuvine cele mai importante evenimente din decursul acestui an. Așadar, ziua de 1 Decembrie – Ziua Națională a României reprezintă un eveniment de referință celbrat în toată țara, un moment deosebit de bucurie și sărbătoare pentru români și clujeni deopotrivă. Aceștia și-au făcut un obicei frumos în a petrece împreună cu cei dragi în piețele tradiționale din centrul orașului”, susține municipalitatea.

Primăria susține că a devenit deja o tradiție în Cluj-Napoca ca de 1 Decembrie și de Revelion locuitorii să petreacă în centrul orașului.

“În fiecare an, ziua de 1 Decembrie – Ziua Națională a României – este marcată la Cluj-Napoca printr-o serie de manifestări oficiale de tradiție, dar și prin ample acțiuni cultural-artistice care reconstituie atmosfera istorică premergătoare Unirii de la 1 decembrie 1918 când Transilvania s-a unit cu Principatele Române. În acest an, ne dorim ca prin evenimentele pe care le vom organiza pentru această manifestare să celebrăm cum se cuvine anul Centenarului Marii Uniri”, se arată în documentul citat.

“Sărbătoarea Anului Nou reprezintă un moment de referință celebrat în toată lumea. Intrarea în noul an e un moment deosebit de bucurie și sărbătoare pentru clujeni și nu numai, care și-au făcut un obicei frumos în a petrece împreună cu cei dragi la trecerea dintre ani în piețele tradiționale din centrul orașului. În fiecare an, în noaptea de Revelion, clujenii petrec, admiră focurile de artificii și sărbătoresc cu șampanie și voie bună. Trecerea în 2019 este un moment simbolic pentru municipiul Cluj-Napoca ce va constitui o sărbătoare artistică ce îmbină tradiționalul cu modernul. Dorim ca spectacolul din nopatea de Revelion să constituie un reper de referință al unui an plin de evenimente care-i conferă Clujului statutul de oraș european din inima Transilvaniei”, mai susțin reprezentanții Primăriei.

Conform analizei cheltuielilor din anii anteriori, bugetul pe capitole solicitat pentru evenimentele 1 Decembrie și Revelion este: cheltuieli legate de prestațiile artiștilor (onorariu, transport, cazare și masă) – 250.000 lei, costurile pentru iluminat arhitectural ajung la suma de 50.000 de lei, promovarea evenimentelor implică cheltuieli de 50.000 de lei, costurile pentru spectacolele de artificii reprezintă 100.000 de lei, realizarea unor spectacole multimedia de lasere și video mapping – 150.000 lei.