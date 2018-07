Jessie J, impresionată până la lacrimi de o fetiță de 10 ani din Cluj. Ce a scris artista pe Instagram - VIDEO

Seara de duminică a oferit și unul din cele mai emoționante momente ale ediției din acest an a Electric Castle. Superstarul Jessie J a ales să cedeze scena pentru câteva minute unei fetițe de doar 10 ani din Cluj Napoca.

Adalia se afla în primul rând când artista a invitat-o pe scenă și i-a permis să aleagă orice piesă din repertoriu ei pe care să o cânte împreună. „Masterpiece” a fost alegerea micuței fane, iar piesa a fost interpretată senzațional, în uralele a peste 30.000 de oameni. „A fost visul meu s-o văd în concert dar nu am crezut niciodată că o să mi se întâmple asta”, ne spunea Adalia la final, „știu totul despre ea, știu fiecare vers, e idolul meu.”

Impresionată, Jessie J a povestit într-o postare pe Instagram că a trăit unul dintre cele mai memorabile momente ale carierei sale și că naturalețea și talentul micuței Adalia au impresionat-o profund.

„Am văzut că agenții de pază țineau niște fani în spate, așa că le-am cerut să îi lase să vină în față. În jur de 200 de oameni erau acolo. Iubirea și pasiunea din ochii lor era ireală. Am observat o fetiță în mulțime. I-am spus: „Poți să cânți? Am senzația că poți”. A răspuns că da. I-am spus: «Mai am 20 de minute de concert și 15 minute de muzică, asta înseamnă că mai rămân cu 5 minute la dispoziție. Vreau să ți le ofer ție». Chipul i s-a luminat și a fugit pe scenă. O cheamă Adalia și are 10 ani. I-am șoptit: Vrei să cânți «Price tag»? Și mi-a spus că nu, vrea să cânte Masterpiece. Când Adalia a început să cânte, fiecare om din mulțime, trupa mea, echipele și cu mine am fost spulberați. Magic! Wow! Nu poți regiza acele momente. Lumină, energie, iubire. Adalia, mi-ai oferit unul dintre cele mai frumoase momente din cariera mea. Ne-ai binecuvântat urechile și inimile. Îți mulțumesc că mi-ai arătat cât de curajoasă, neînfricată, profesionistă și luminoasă ești. Când am terminat de cântat împreună am rugat-o să le spună ceva celor din public, iar ea le-a transmis că îi iubește. A fost unul dintre lucrurile care m-au inspirat cel mai mult pe scenă. Sunt norocoasă că am avut ocazia să cânt alături de ea”, a scris artista pe Instagram.