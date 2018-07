După ce a mers la Înviere și nu i-a plăcut ce a văzut, Boc a decis modernizarea Pieței Avram Iancu

“Vreau să vă mai spun un lucru nou pe care îl veți afla săptămâna viitoare în ședința de Consiliu Local și anume un alt proiect major de modernizare a centrului Clujului va intra într-o fază de concurs de soluții sau într-o fază de modernizare. E vorba de Piața Avram Iancu. Avem acordul Mitropoliei care este proprietara majoritară a terenului din Piața Avram Iancu de a intra într-un parteneriat cu Primăria pentru a deschide un concurs de soluții astfel încât să modernizăm Piața Avram Iancu, să-i dăm un aspect european, modern, așa cum vor aprecia specialiștii că e cel mai bine. Eu nu mă pricep să spun cum ar trebui să arate cel mai bine. Poate arăta mai bine decât în prezent. Această piață nu a fost modernizată după 1990 în afară de statuie. Această piață nu a suferit nicio modificare, nicio intervenție. Dacă specialiștii vor spune că nu merită să facem nimic, o lăsam așa. Va intra în studiu toată zona, inclusiv părculețul din spatele Catedralei până în zona Teatrului. Încercăm chiar să obținem bani europeni pentru a moderniza această piață. Specialiștii ne vor spune dacă putem lărgi spațiul public, dacă putem să plantăm mai mulți arbori, dacă putem să îi dăm o dimensiune în care lumea poate să se bucure mai mult de această piață”, a comentat Boc miercuri la un post de radio.

De unde a pornit această idee?

“Eu am fost la slujba de Înviere de Paști, de exemplu. Și ce nu mi-a plăcut a fost că eram undeva în partea stângă cum stai cu fața la Catedrală, aproape de Catedrală, și eu nu am văzut atâta lume la slujba de Înviere ca în acest an. Dar nu puteai să îi vezi pe toți pentru că oamenii erau ba sub un copac, ba lângă fântână, ba într-un colț, nu aveai o dimensiune de ansamblu asupra locului să îi vezi frumusețea. Orice discuție începe de la menținerea statuii pe loc. Nu discutăm despre mutarea statuii lui Avram Iancu. Statuia nu se mișcă. Eu cred că aici e loc de îmbunătățire. E foarte bun spațiul și nu este utilizat. Piațeta trebuie pusă mai mult în valoare. Vom cere oficial printr-o hotărâre de Consiliu Local Mitropoliei să ne acorde un drept de superficie pentru ca noi să putem întreprinde demersurile legale pentru a începe procesul de modernizare a Pieței Avram Iancu”, a mai spus Boc.

Deocamdată, edilul nu a vorbit și despre costurile modernizării acestei zone.