Defrișări MASIVE. Priveliște de la Crucea Iancului spre Beliș: Acum e iadul – FOTO/VIDEO

“Inconștiența umană nu are limite! Azi (n.red. duminică, 22 iulie) am făcut un traseu pe la Tarnița, Mărișelu, Beliș, Huedin iar zona care am filmat-o este de la Crucea Iancului spre lacul Beliș un loc care parcă era coborât din rai iar acum parcă nici iadul nu-l mai primește! Pur și simplu mi s-a făcut rău! Gunoaie de oameni peste tot!” a relatat Popa Bazil, cel care a surprins scenele.