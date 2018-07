În Cluj-Napoca au loc anual sute de accidente rutiere. Alcoolul, telefonul mobil și neatenția pietonilor sunt principalele cauze

Imaginați-vă următorul scenariu. Ați suferit un accident rutier, sunteți prinși între fiarele contorsionate și sângerați. Vă temeți pentru viața voastră, din cauza unui alt șofer neatent. Indiferent că sunteți pieton și doriți să traversați sau sunteți șofer și circulați regulamentar spre casă, riscul este la fel de mare. Sute de accidente au loc anual doar pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Aproape o mie de accidente într-un an și jumătate

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că principalele cauze ale accidentelor sunt neacordarea de prioritate pietonilor, indisciplina pietonilor și neacordare de prioritate altor vehicule.

în acest sens, în anul 2017, pe raza municipiului Cluj-Napoca, în anul 2017 au avut loc 606 accidente rutiere, respectiv 151 accidente rutiere grave, 455 accidente rutiere uşoare. În cazul acestor accidente au decedat 50 de persoane.

În prima jumătate a acestui an au avut loc 226 de accidente rutiere, 65 de accidente grave şi 161 de accidente uşoare.

Alcoolul, un factor decisiv

Cu toate că în legislația rutieră este specificat clar că șoferul nu are voie să consume deloc alcool înainte de a se urca la volan, multor clujeni nu le pasă. Acei șoferi inconștienți de multe ori ajung să moară ei înșiși, să ucidă persoanele pe care le transportă cu ei în mașină sau să ucidă alte persoane nevinovate care au ajuns la momentul nepotrivit în momentul nepotrivit. Astfel, unul dintre factorii majori care produc accidentele este alcoolul.

În anul 2017, 276 de persoane au fost sancționate contravențional pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, pe parcursul întregului an, au fost constatate de către polițiști 312 infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. (peste 0,80 g/l alcool pur în sânge).

În primele 4 luni ale anului curent, 88 de persoane au fost sancționate contravențional pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, în intervalul menționat au fost constatate 94 de infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului (peste 0,80 g/l alcool pur în sânge).

Accidentele produse de folosirea telefonului au urmări mai grave

Folosirea telefonului la volan este unul dintre principalii factori care distrag atenția unui șofer și devine astfel o problemă pentru siguranța rutieră. Statisticile colectate de Organizația Mondială a Sănătății arată că în ultimii 5-10 ani, folosirea telefonului la volan a crescut cu 11%. De asemenea, o persoană care folosește telefonul la volan are un risc de 4 ori mai mare de a fi implicat într-un accident de circulație.

În speranța că vor atrage atenția șoferilor, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj au demarat o campanie de informare în acest sens. Un video care arată la ce pericole se supun șoferii când folosesc telefonul în timp ce conduc.

„Campania a venit pentru prevenire și pentru atragerea atenției, conștientizarea participanților la trafic, despre riscurile la care se supun când folosesc telefonul mobil fără alternative. Alternativă de car kit, de conectare prin bluetooth la sistemul audio al mașinii sau pe cască. De fiecare dată când abordăm acest subiect spunem clar că atenția este distrasă de la activitatea principală, aceea de a conduce, înspre a vorbi la telefon, indiferent cât durează. Sau mai rău, de a tasta mesaje sau de a rula pe diverse pagini de socializare și așa mai departe. Urmările sunt mult mai grave în cazul acestor accidente produse de alte preocupări la volan decât din alte cauze. Coliziunile sunt mai puternică fiindcă nu există timp de reacție. Ești surprins și ca atare urmările sunt mai grave”, a spus Gina Pop comisar de poliție, șeful Biroului de Prevenire a Criminalității Cluj.

Polițiștii doresc să ruleze spotul în cât mai multe locuri, motiv pentru care în mediul virtual a fost deja public, în ideea de a ajunge la cât mai multe persoane.