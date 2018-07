Cum se construiește metroul la Cluj: 15 metri pe zi, 100 mil. €/kilometru. Boc: Vom gândi și o axă secundară, pe lângă ruta Florești-Aeroport

“Adunăm documentația necesară pentru pregătirea caietului de sarcini pentru studiul de prefezabilitate la metrou. Nu am renunțat la acest obiectiv, îl considerăm unul de importanță vitală pentru următorii 20 de ani în Cluj-Napoca. Pe întreaga distanță din Florești până la Aeroport, pentru cei 16 kilometri, costurile, din câte am putut noi observa și din datele tehnice, sunt de 100 de milioane de euro pe kilometru. Stațiile trebuie să fie create la 1 kilometru distanță, cam acesta este standardul, dar se poate vedea în funcție de aglomerație și alte repere, dar standard este cam de 1 kilometru distanța între stațiile de metrou. Viteza de circulație variază de la 80 km/h între stații până la o viteză medie în funcție de timpul cât se stă în stații, de 30-35 km/h. Am observat că nu este imposibil să ai zone de suprafață metrou și zone de subteran în metrou, specialiștii vor spune. Specialiștii în studiul de prefezabilitate ne vor spune exact de unde din Florești trebuie să înceapă sau zona la confluența cu Gilăul, care să fie traseul cel mai potrivit, cel mai bun, unde să fie amplasate stațiile, cum să fie prioritizate aceste lucrări, nu toate vor putea fi făcute deodată”, a declarat Boc, în urmă cu câteva zile, la un post de radio local.

Potrivit lui Boc, cu o tehnologie avansată se poate lucra până la 15 metri pe zi la linia de metrou.

“Cert este că acum este posibil să se lucreze cu tehnologie avansată și se pot face până la 15 metri pe zi de avansare în lucru pentru realizarea unui metrou. Am adunat date tehnice și urmează să alcătuim un caiet de sarcini pentru a veni o firmă sau firme specializate care să prezinte toate detaliile necesare pentru realizarea unui metrou fără să excluzi și posibilități de a avea anumite zone, nu știu care ar fi, la suprafață. Mi-ar fi foarte greu să văd un traseu de metrou de la Florești la Aeroport de suprafață prin centrul Clujului”, a mai spus Boc.

Edilul visează și la o axă secundară de metrou.

“Dacă în următorii 20 de ani vom avea metrou la Cluj-Napoca pe toată lungimea aceasta de la Florești sau Gilău până la Aeroport, să spunem o axă principală, sunt 16 kilometri, gradat în evoluție, după aceea ne putem gândi și la o linie secundară. Aș dori să avem măcar 8 kilometri până în zona centrală a Clujului, din Florești de la capăt până în centrul Clujului, ar fi deja un lucru extraordinar și ne-ar permite să modernizăm și mai mult transportul în comun, să modernizezi spațiile pietonale, să ai spații aerisite, să îmbunătățești calitatea vieții. M-am uitat la un oraș similar, comparabil cu noi, care are metrou, Bilbao din Spania. Nu mai este o problemă să spui că numai de la o anumită dimensiune a populației, sunt orașe sub dimensiunea Clujului care deja au metrou dar ei au început construcția metroului în urmă cu 20 de ani. Trebuie să fim pregătiți cu infrastructura pentru un oraș care crește”, a mai spus primarul.

Primăria Cluj-Napoca a alocat în acest an din bugetul local suma de 3,48 milioane lei pentru studii de prefezabilitate în vederea construirii unei linii de metrou.

Emil Boc, primar municipiul Cluj-Napoca

„Ţineţi minte cât de mult am fost criticat când am lansat, când am discutat această propunere pe care noi în primărie o purtăm de multă vreme cu privire la metrou. Nu va putea fi evitată discuţia aceasta că unii ne critică că unii sunt de acord, este o altă problemă (...) Mulți spun că aceste planuri sunt futuriste, că sunt gogoși, că sunt poveşti. Nu va putea fi evitată această discuție. Clujul merge în această direcţie. Nu o facem noi, o va face altcineva. Va trebui făcută la un moment dat. Astăzi nu avem resursele financiare să putem porni, dar facem studiile de prefezabilitate, fezabilitate, proiectare, după aceea se va trece la faza pregătirii schemei financiare pe 25, chiar 30 de ani. Dacă te uiti la Londra sau la New York, au 3 nivele de metrou. Cu Tamisa în spate au reuşit să facă 3 nivele de metrou” (septembrie 2017)