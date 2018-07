Câțiva artiști clujeni au înveselit sute de pacienți din spitalele clujene VIDEO

Cu scopul de a îmbunătăți starea emoțională a celor internați în spitale, Asociația Create.Act.Enjoy au creat programl „Terapie prin Artă”, care a ajuns în acest an la cea de-a șasea ediție și a fost desfășurat în spitalele clujene.

Începând din 11 iunie, timp de șapte săptămâni, artiștii și voluntarii Create.Act.Enjoy au interacționat cu sute de pacienți internați la Spitalul Clinic de Recuperare, Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii și Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Dr. Octavian Fodor”.

„Anul acesta am fost în patru spitale partenere. Practic programul nostru a presupus momente artistice itinerante în saloanele pacienților și în cabinetele doctorilor, ateliere creative, aici fiind incluse ateliere de teatru și improvizație, de muzică, de pictură și handmade. De asemenea, anul acesta, în premieră, am adus echipamente de VR, de realitate virtuală, cu care pacienții au avut posibilitatea să călătorească în locații exotice sau mai puțin exotice. S-a mers și în Tunisia, dar au fost și persoane care au zis că vor să își vadă casa de aici, din România. Vinerea am avut concerte în aer liber organizate în curților spitalelor. În weekend am avut activitatea Rudă pentru o zi, în cadrul căreia voluntarii noștri au mers în vizită la acei pacienți care nu au aparținători sau care vin de departe și nu au rude în apropiere care să îi viziteze”, a spus Diana Buluga, manager Create.Act.Enjoy.

Pacienții și doctorii reușesc să își îmbunătățească calitatea vieții prin participarea la acest program și în același timp, tinerii artiști care muncesc pentru a aduce zâmbete pe fețele bolnavilor sunt promovați.

„Ca beneficii, proiectul are un prim beneficiu în a oferi o alternativă pacienților la petrecerea timpului în spital, iar pe termen mai lung ajută la îmbunătățirea calității vieții în spital, ajută la perfecționarea relației dintre doctori și pacienți și în același timp proiectul reprezintă și o platformă pentru artiștii tineri pe care noi îi cooptăm în proiect. În fiecare an încercăm să aducem cât mai mulți artiști în proiect și de obicei ne axăm pe cei tineri, aflați la început de drum și prin intermediul proiectului ne propunem și ne dorim foarte mult să îi promovăm”, a explicat Diana Buluga.