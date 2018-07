Descoperire SENZAȚIONALĂ pe Avram Iancu. Ce valoare istorică are zidul descoperit?

În urmă cu un an, locatarii unui imobil istoric situat pe strada Mihail Kogălniceanu făceau un apel disperat la instituțiile locale pentru a oprit tăierile de arbori seculari care s-au făcut în zonă. Oamenii și-au luat un avocat și ziceau că tăierile au fost ilegale, fiind astfel distrus un monument natural al Clujului. Un an mai târziu, nu mai există nici urmă de copaci, iar locatarii s-au plimbat prin tribunale, însă în zadar.

Descoperire istorică

Odată ce au început lucrările pentru turnarea fundației au fost descoperite rămășițele unui zid de apărare, iar locuitorii din zonă au început iar să tragă semnale de alarmă, datorită importanței istorice din zonă.

„Proiectul nu a primit avizul departamentului monumente istorice a Primăriei Cluj-Napoca astfel că acesta a fost cerut direct Ministerul Culturii care se pare că nu a ținut cont de autoritățile locale și a avizat proiectul. În prezent proprietarii imobilului istoric (Palatul Bethlen) din strada Mihail Kogălniceanu nr. 8 au contestat Autorizația de Construire în instanța, iar acest dosar 5799/177/2017 se afla pe rolul Curții de Apel Cluj-Napoca. Cu toate acestea proprietarii terenului din strada Avram Iancu nr. 21-27 au început lucrările de fundare a construcției. Zilele trecute, în cadrul lucrărilor de săpătura a fundației s-au descoperit niste ziduri fortificate. Am încercat să fotografiem aceste ziduri, dar am fost alunagați de către paznicii șantierului așa că am reușit să preluăm doar câteva imagini. Nu înțelegem de ce, o persoană, oricare ar fi ea, publică sau privată nu poate să facă fotografii pe un șantier într-o zonă centrală și protejată a orașului. Se ascunde ceva acolo? Un proprietar al unui apartament din imobilul din strada Mihail Kogălniceanu nr. 8 este arheolog cu vechime și susține că e aproape sigur că ceea ce se vede și a fost decopertat acolo este un tunel din cadrul sistemului de fortificație a vechii cetăți prin care se transportă armamentul și soldații puteau să ajungă de la un loc la altul al zidului de apărare, acest tumel fiind paralel cu zidul cetății. Acest lucru ar însemna că ceea ce s-a descoperit acum este un monument istoric de grad A”, au transmis reprezentanții Asociației de Proprietari din str. M. Kogălniceanu nr.8.

Descoperire importantă

Reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu au transmis că, într-adevăr descoperirea este una importantă

„Este un mic zid de apărare, descoperire destul de importantă. Lucrările continuă, însă nu în jurul zidului. Sunt arheologi care supraveghează lucrare, iar Comisia Națională va decide dacă se vor opri definitiv lucrările sau se va scoate zidul și va fi mutat în altă parte”, a declarat Victor Cubleșan, directorul Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Cluj.

Arheologii au spus că în cel mult două săptămâni vor putea spune cu exactitate care este valoarea istorică a zidului descoperit.