Ploaie şi noroi. A început Electric Castle. Fiul lui Bob Marley a dat startul distracţiei

Ediția a 6-a a Electric Castle Festival a debutat, oficial, ieri după amiază, odată cu deschiderea porților domeniului castelului Banffy.

Peste 200.000 de persoane sunt aşteptate, de miercuri, la Festivalul Electric Castle de la Castelul ”Banffy”, comuna Bonţida, judeţul Cluj, unde vor concerta 300 de artişti din nouă ţări.

Directorul Festivalului Electric Castle, Andi Vanca, a declarat, miercuri, presei, că recomandă spectatorilor să vină pregătiţi pentru orice tip de vreme şi să aibă cizme de cauciuc şi pelerine de ploaie.

“Oamenii au început să intre deja la festival, iar în camping au fost instalate primele corturi, lumea este fericită şi abia aşteaptă să se bucure de muzică. În total, în cele 5 zile aşteptăm la Electric Castle peste 200.000 de persoane. Recomandarea noastră este să vină pregătiţi pentru orice tip de vreme, să aibă cizme de cauciuc, pelerine de ploaie dar şi haine mai groase, întrucât seara va fi mai frig. Avem instalate 9 scene pe care vor urca peste 300 de artişti iar, miercuri, în prima zi, va fi concertul de muzică al formaţiei lui Damian Marley, fiul lui Bob Marley, care va cânta muzică reggae”, a spus Vanca.

Damian Robert Nesta "Jr. Gong" Marley, cel mai tânăr fiu al legendei muzicii reggae Bob Marley și cel mai de succes urmaș al lui pe linie muzicală, a încântat publicul de la Electric Castle, miercuri seara.

Muzicianul, care a cântat pe scena principală a festivalului de la Bonţida, are deja o carieră de peste 20 de ani în care a lansat albume, foarte multe proiecte muzicale complexe și o nouă abordare în stilul reggae, mai aproape de dance, dar păstrând mesajele sociale puternice care i-au influențat copilăria. Cel mai recent album al său, din 2017, „Stony Hill”, sună foarte bine și o spun asta nu doar milioanele de fani pe care îi are în lumea întreagă, ci și criticii de specialitate. Venirea lui la Electric Castle a fost o premieră pentru piața muzicală din România. Parteneri în proiecte muzicale: Mick Jagger și Dave Steward. Damian Marley are colaborări cu Bruno Mars, Gwen Stefani, Jay-Z, Skrillex, Rusko, Sean Paul și încă zeci de nume celebre. Premii: foarte multe, dar merită să menționăm măcar cele două Grammy.

Suprafaţă mai mare decât anul trecut

Cei peste 300.000 de metri pătrați, o suprafață cu 30% mai mare decât la ediția precedentă, așteaptă să fie „cuceriți”, iar surprizele pregătite de organizatori și la această ediție se regăsesc în toate aspectele festivalului: de la amenajări, la activitățile speciale pregătite.

Autobuzele spre Bonţida vor circula non-stop, la intervale de maxim 20 de minute (mult mai scurte în perioadele de vârf) și vor avea în Cluj-Napoca două stații: una la Sala Sporturilor „Horia Demian” și o stație la Iulius Mall. Costul unei călătorii este de 12 lei și poate fi achitat cash sau direct cu brățara de festival.

La Electric Castle se poate ajunge și cu trenul; toate trenurile care tranzitează localitatea Bonțida, indiferent de destinația finală, vor opri aici în cele 5 zile de eveniment. În plus, studenții au gratuitate. Tarom a pus la dispoziție 100 de bilete gratuite pe ruta București – Cluj – București, promoție ce este încă în derulare. Autoturismele personale sunt o opțiune valabilă, festivalul având pregătite 6.000 locuri de parcare.

Distracţie garantată: concerte, fashion şi filme

Facilitățile puse la dispoziție egalează oferta din orice zonă urbană: un supermarket va fi deschis din prima zi, iar zona de food court include nu mai puțin de 40 de vendors cu o ofertă generoasă în diversitate și conținut. Locuri gratuite de încărcare a telefoanelor, rețea WI-FI pe întreaga suprafață a festivalului, un laundromat, 700 de dulăpioare oferite tot gratuit, totul este pregătit pentru a asigura un confort maxim.

În așteptarea concertelor de pe cele 9 scene ale festivalului, publicul va avea de ales între zeci de activități și experiențe. Film, circ, fashion sau EC Sessions sunt doar câteva dintre cuvintele cheie ce trebuie trecute în programul fiecărei zile. Artiștii Circului Metropolitan din București au creat „Reveria” împreună cu echipa Cirque du Soleil, spectacolul plin de acrobații curajoase fiind prezentat la Electric Castle pentru prima dată în afara capitalei.

Electric Castle are loc între 18-22 iulie la Bonţida. Anul trecut, în total, în cele cinci nopţi de festival, peste 100.000 de participanţi din ţară şi străinătate au făcut să vibreze castelul de la Bonțida.

Ce să nu rataţi astăzi la Electric Castle, în a doua zi de festival

Discul de Aur, Discul de Platină si Dublu Disc de Platină, primele locuri in cele mai cunoscute topuri din lume, Netsky este superstarul drum and bass ce revine la Bonțida în 2018. După show-ul de acum 3 ani, DJ-ul și producătorul belgian a continuat să-și crească notorietatea cu fiecare nouă piesă pe care a lansat-o, precum și prin colaborările cu nume ca Lost Frequencies sau Digital Farm Animal.

JP Cooper este cu totul altceva decât v-ați aștepta dacă îl cunoașteți doar din „Perfect Strangers”, hit ul pe care l-a compus, acum doi ani, pentru Jonas Blue. JP Cooper a reușit să strângă peste un miliard de streams încă înainte de a-și lansa primul album, iar acum că acesta este pe piață după o muncă de 3 ani în studio, îl veți putea asculta, în premieră, astăzi la scena principală.

Wolf Alice merită căutați în programul festivalului măcar pentru a vă convinge că hit-ul lor „Moaning Lisa Smile” sună excelent în varianta live.

Mai urcă pe scenele de la Electric Castle: The Last Internationale, Icona Pop, Digitalove At Elrow, Tini Gessler At Elrow, Groove Armada At Elrow, George Privatti At Elrow, Nastia At Elrow, Baby Elvis, White Walls, Agent Fresco, Golan, Vlad Dobrescu, Petre Ispirescu, Forma, DNU, Andy H, Displace şi mulţi alţii.