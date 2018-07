Defrișări cu cântec la Chinteni. Mai mulți plopi au fost tăiați din zona lacului fiindcă puneau în pericol trecătorii

Liana Carmen Rusu, după ce a văzut că în zona lacului Chinteni a fost defrișați mai mulți arbori, a făcut sesizări la Garda Forestieră Cluj și Garda Națională de Mediu, crezând că tăierile plopilor au fost ilegale.

„Am constatat că, în zona lacului din localitatea Chinteni, județul Cluj, au avut loc defrișări masive de arbori. Defrișările au vizat în principal plopii din jrul lacului Chinteni, a căror vechime era cuprinsă între 80 și 100 de ani. Este cunoscut faptul că lacul Chinteni este un punct turistic important în județul Clj, tocmai în considerarea peisajului natural din zonă. Tocmai de aceea, defrișarea arborilor a condus la o degradare, mai mult decât îngrijorătoare, a peisajului. După cunoștințele mele, această tăiere abuzivă de arbori s-a făcut în mod ilegal, fără existența avizelor și autorizațiilor necesare”, a explicat Liana Carmen Rusu.

Astfel, autoritățile locale au făcut toate demersurile necesare în anul 2017 prin actul de punre în valoare nr. 01611 emis de către Romsilva – Filiala Silvică Clu. S-a făcut marcarea acestui material lemnos prin Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din noiembrie 2017.

Tăieri justificate pentru siguranța participanților în trafic

Reprezentanții administrației locale însă spun că tăierile au avut loc cu aprobarea Ocolului Silvic Cluj.

„Noi am decis tăierea plopilor în urma unei probleme pe care am avut-o anul trecut de Paști, în contextul în care în noaptea de Paști unul din plopi s-au rupt din cauza condițiilor meteo a pus în pericol viața participanților la trafic. Acele bucăți rupte au fost dislocate din ordinul Prefectului de către ISU Cluj, după care dat fiind faptul că avem un proiect de reamenajare a lacului Chinteni cu o valoare de 4 milioane de euro și vom reconstrui digul în totalitate, s-a decis tăierea acestor plopi, sub supravegherea celor de la ISU Cluj pentru că era pusă viața celor din zonă în pericol. În urma unei autorizații de exploatare a materialului lemnos, în urma unei hotărâri de consiliu în ceea ce privește valorificarea materialului lemnos și în urma unei punei în valoare de către Direcția Ocolului Silvic Cluj”, a declarat pentru Monitorul de Cluj Lucia Suciu, primarul comunei Chinteni.

În cadrul proiectului care este finanțat de Ministerul Turismului pentru amenajarea zonei lacului Chinteni, arborii vor fi înlocuiți cu alte specii de vegetație. Zona va deveni una de agrement.

De asemenea, pe lângă faptul că plopii puneau în pericol viața persoanelor care treceau prin zonă, aceștia au cauzat și fisuri în drum. De aceea, proiectanții au decis să planteze alt tip de vegetație acolo.

Valoarea investiţiilor se ridică la 4 milioane de euro, iar digul de la lacul Chinteni va fi reconstruit în totalitate și va fi inclus și un spațiu special pentru pescuit și pentru hidrobiciclete.