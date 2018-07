C-a fost ploaie, c-a fost soare, participanții la MOX au dansat până în zori

Festivalul a început la fel ca în fiecare an, cu oameni, ducându-și cortul în spate, pentru a putea petrece patru zile și trei nopți în mijlocul naturii, cu muzică bună și prieteni dragi. Cei care nu „și-au adus de acasă” prietenii, au putut să își facă alții noi, fără nicio problemă.

Festivalul la care oamenii se conectează cu natura prin muzică

Cu toate că anul acesta locația a fost tot Valea Drăganului, zona în care s-a desfășurat festivalul a fost alta, la coada lacului, la zeci de kilometri de civilizație. Două scene, una principală, în centru și încă una în pădure au primit artiști clujeni, naționali, dar și internaționali. Cât vedeai cu ochii se întindeau brazi care se legănau la adierea vântului, iar la baza lor, mii de corturi de toate culorile, completau peisajul. Omul a reușit, prin muzică, să se conecteze cu natura.

Line-up-ul Music Outdoor Experience a fost unul bogat anul acesta, cu genuri muzicare care au variat de la hip-hop, soul, funky, jazzy, la house, french house, oriental house, vocal house, disco, nu-disco, la drum and bass și liquid drum and bass, muzică electronică, artiști live, dub, reggae și altele.

Pe cele două scene au urcat 55 de artiști în cele 4 zile și 3 nopți ale evenimentului printre care s-au numărat: General Levy, Golan, Erb N Dub, MC Mota, The Model, Just2 (Burn Residency Winner), Dj Snow, Liar, ZO, Akos, o parte din echipa Made from Scratch (Dj Wicked, DEX, Indjstione, Jaheyo), Musai Soundwork, Swarms and the sun și mulți alții.

„Line-upul a fost unul deosebit. Este prima dată când vin la MOX, dar mi-a plăcut că au fost diferite genuri de muzică, astfel încât să fie toți participanții mulțumiți”, a zis Viorel, un festivalier.

Ploaia nu a oprit distracția

Festivalul a avut de toate pentru toți. Cei care au dorit să se relaxeze au putut să piardă vremea în hamac, la răcoare, în timp ce alții dansau și țopăiau în fața scenelor, iar alții, care au dorit puțină diversitate, au putut să se joace, să se întreacă, iar alții au preferat să facă drumeții în mijlocul naturii, mai ales că la o distanță foarte mică se afla lacul. Cei mai curajoși au făcut chiar și baie în lac.

„Mă duc mereu la festival să mă simt bine, să stau în natură, să mă relaxez. E aer curat și e altceva decât un party la oraș. Activitățile din cadrul festivalului au fost interesante, faine și creative. Îmi pare rău că nu am apucat să mă cațăr, să văd totul de sus”, a spus George, unul dintre participanți.

Sâmbătă, în cea de-a treia zi de festival, o ploaie torențială care a durat mai bine de o oră părea să fi stricat toată distracția, însă nu a fost așa. Îndată ce vremea s-a mai liniștit, „moxiștii”, echipați cu pelerine de ploaie și cizme s-au întors în fața scenei și au continuat să danseze în ciuda noroiului de afară.

De asemenea, odată cu trecerea ploii, o ceață densă s-a ridicat de pe munte, creându-se astfel un peisaj spectaculos.

Cea de-a șaptea ediție a festivalului Music Outdoor Experience a reușit să adune în acest an în jur de 8500 de participanți.