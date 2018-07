România, printre statele UE care au înregistrat cea mai mare scădere a populaţiei în 2017

În 2017, populaţia a crescut în 19 state membre şi a scăzut în nouă ţări membre. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Malta (plus 32,9 la mia de rezidenţi), Luxemburg (plus 19 la mie), Suedia (plus 12,4 la mie), Irlanda (plus 11,2 la mie) şi Cipru (plus 11 la mie). În schimb, cele mai mari scăderi ale populaţiei au fost înregistrate în Lituania (minus 13,8 la mia rezidenţi), Croaţia (minus 11,8 la mie), Letonia (minus 8,1 la mie), Bulgaria (minus 7,3 la mie) şi România (minus 6,2 la mie).



În total, populaţia Uniunii Europene a crescut cu 1 milion de persoane în cursul anului trecut, sau 2,1 la 1.000 de rezidenţi.



Datele Eurostat arată că România se numără şi printre statele membre UE cu cea mai mare mortalitate, pe primul loc fiind Bulgaria (15,1 decese la 1.000 de rezidenţi), urmată de Letonia (14,6) şi Lituania (14,2), Ungaria (13,5) şi România (13,3 decese la 1.000 de rezidenţi).



Din cauza mortalităţii ridicate şi a natalităţii scăzute, România se numără printre cele 14 state membre UE care au înregistrat un spor natural negativ în 2017, diferenţa dintre dintre decese şi naşteri fiind cea mai mare în Bulgaria (minus 6,5 la mia de rezidenţi), Croaţia şi Letonia (ambele cu minus 4,1 la mie), Lituania (minus 4 la mie), Ungaria (minus 3,8 la mie) şi România (minus 3,6 la mie).



Cu toate acestea, la 1 ianuarie 2018, România era a şaptea cea mai populată ţară din UE, 19,644 milioane locuitori sau 3,8% din populaţia totală a UE, fiind devansată doar de Germania (82,9 milioane locuitori sau 16,2% din populaţia UE), Franţa (13,1% din populaţia UE), Marea Britanie (12,9%), Italia (11,8%), Spania (9,1%) şi Polonia (7,4%).



Datele Eurostat au fost publicate înaintea aniversării la 11 iulie a Zilei mondiale a populaţiei, informează Agerpres.