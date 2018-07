Redescoperă Someșul din Parcul Armătura: plimbări cu caiacul, concerte și realitate virtuală

Weekendul următor (14-15 iulie) aduce la Cluj zeci de evenimente și noi amenajări pe Someș, în cadrul celei de-a patra ediții Someș Delivery. Evenimentele includ concerte de jazz, ateliere pentru copii, lectură publică de literatură contemporană, proiecții de filme, garage sale, ore de muzică și o sesiune de pictură capoeira.

Potrivit unui comunicat de presă, Someș Delivery va avea loc în weekend pe malurile Someșului din Parcul Armătura, strada Oașului și are ca temă abordată: Someșul de la firul ierbii.

„Am ales în acest an să explorăm de la firul ierbii acest parc, o oază verde uitată de-a lungul Someșului, din două motive. Primul e legat de faptul că în viitorul nu prea îndepărtat va fi reamenajat de către primărie și acum e un moment bun să-l (re)descoperim prin mijloacele noastre de explorare și să contribuim la o mai bună înțelegere a lui. Al doilea motiv e să-l readucem în atenția clujenilor, fiind situat în afara hărții noastre mentale, prin mici intervenții și animări care cresc pofta de redescoperire a lui”, spune Marius Moga, coordonatorul proiectului.

În luna mai au fost deja inaugurate o serie de amplasări urbane (bănci, coborâri la apă, trasee), iar de atunci, două ecologizări au reușit deja să-i convingă pe clujeni să redescopere parcul și râul și să ajute la curățirea acestora!

În weekend vor mai avea loc alte câteva de zeci de alte evenimente și intervenții! „Anul trecut am decis să ne concentrăm pe activitățile care utilizează în mod direct apa: bărci și hidrobiciclete și răspunsul publicului a fost extrem de pozitiv! Iar anul acesta vom continua și vom pune la dispoziție caiace, completate de amenajări din lemn chiar în buza apei, concerte, ateliere, vom amenaja chiar și un colț de realitate virtuală (VR) cu documentație despre Someș și deșeuri, publicul va fi transpus într-un fanzin de artist, iar sunete din timpul activităților de curățare a Someșului au fost transformate în muzică”, explică echipa Someș Delivery.

Caiacele vor fi pe Someș în ambele zile de weekend, între orele 14:00-17:00, iar folosirea lor va fi gratuită pentru participanți. Toate micro-intervențiile pot fi utilizate oricând, va avea loc și o expoziție în realitate virtuală dublată de un film despre Someș și deșeurile documentate, dar și o serie de activități cu muzică!

Copiii se pot distra și delecta în cadrul atelierului „Stropi de joacă” și la cel de arhitectură „Imaginarium” în reprize programate zilnic între orele 10-13 și 16-19.

De altfel, este primul an în care va avea loc o dezbatere publică (Cum folosim Someșul) cu administrațiile locale, pornind de la două teme importante: mediul natural și utilizări ale râului. Miza este descoperirea unei viziuni comune, pe baza căreia să se poată dezvolta o strategie de amenajare și utilizare a Someșului din Cluj. Discuțiile vor începe sâmbătă, 14 iulie, de la ora 11:00, chiar pe malul Someșului din parcul Armătura.

Serile sunt dedicate celor mari. Sâmbătă, pe malurile Someșului va avea loc o lectură publică de literatură contemporană alături de Andrei Dósa, urmată de DJ Vekt și un concert. Pe scena Someș Delivery va urca sâmbătă Loop Doctors. Duminică, programul include un atelier de mediu, Romania!, o proiecție de film (Odiseea) și concert cu DJ Musai și The Kryptonite Sparks.

Cei care vor alege să își petreacă weekendul pe malurile Someșului vor avea la dispoziție pliante cu hărți și program, pentru a putea descoperi cât mai multe din evenimentele pregătite de organizatori.

PROGRAMUL SOMEȘ DELIVERY 2018

SÂMBĂTĂ

11:00 - 13:00 Imaginarium - Parcul cu râu

11:00 Lansare Someș Delivery: prezentare și dezbatere

14:00 - 17:00 Plimbări ghidate cu caiacul

14:30 - 15:30 Walking by the Water

17:00 - 23:00 DJ Sets

17:00 - 21:00 Eco VR Delivery

17:00 1900 - 2018 Medley (Concert)

18:00 Literatură contemporană la Someș Delivery: Andrei Dósa - lectură publică și un dialog

21:00 Concert: Loop Doctors (Ungaria)

22:00 DJ Vekt (Music Vibes)

DUMINICĂ

09:00 - 15:00 Garage Sale

10:00 - 12:00 Eco VR Delivery

11:00 - 13:00 Imaginarium - Parcul cu râu

14:00 - 17:00 Plimbări ghidate cu caiacul

14:30 - 15:30 Walking by the Water

21:00 Concert: The Kryptonite Sparks (România)

21:30 Odiseea (Proiecţie de film - Cinemobilul)

22:00 DJ Musai (Music Vibes)