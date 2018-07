Cluj: Hans Klemm - E prima dată după 100 ani când sărbătorim Ziua Independenței în afara Bucureștiului

"Ziua Independenţei este un eveniment special, este prima dată în 100 de ani când Ambasada SUA în România sărbătoreşte această zi în afara Bucureştiului, la Cluj-Napoca. Am sărbătorit 4 iulie săptămâna trecută la Bucureşti, dar am ales să facem o a doua sărbătorire la Cluj, ca o recunoaştere a rolului acestui oraş ca centru al unei dezvoltări economice rapide, ca centru politic, capitală a Transilvaniei. De asemenea, să recunoaştem numeroasele relaţii pe care SUA le are cu cetăţenii Clujului, dar şi relaţiile cu instituţiile de aici", a spus Hans Klemm.

Potrivit ambasadorului SUA, precedenta sărbătorire a Zilei Independenţei a Statelor Unite în afara Bucureştiului a fost în iulie 1918, la Iaşi.

Hans Klemm şi soţia sa au participat vineri, la Centrul de Cultură Urbană Casino din Cluj-Napoca, la evenimentul intitulat "100 de ani relaţii de prietenie româno-americane", organizat de Primăria Cluj-Napoca.

La manifestare au participat câteva sute de invitaţi. Printre ei s-au numărat primarul Emil Boc şi soţia sa, prefectul Ioan Aurel Cherecheş, mitropolitul Clujului, Andrei Andreicuţ, preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, fostul ministru al educaţiei Daniel Funeriu, parlamentari şi oameni de afaceri.