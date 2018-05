Doina Cornea a fost condusă pe ultimul drum cu onoruri militare

Sute de clujeni au fost să îi ducă un ultim omagiu Doinei Cornea în Aula Casei Universitarilor. De la ora 12.30 a avut loc slujba religioasă împreună cu un sobor de 13 preoți, doi episcopi și alți teologi.

Personalități importante au condus-o pe ultimul drum

La eveniment au participat au participat peste 400 de persoane, printre care s-au numărat europarlamentarul Laszlo Tokes, filosoful Gabriel Liiceanu, poeta Ana Blandiana, istoricul Marius Oprea, fostul senator Peter Eckstein-Kovacs, preşedinta Ligii pro Europa, activista pentru drepturile omului Smaranda Enache, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Istvan Vakar sau subprefectul Zoltan Gyorke, precum şi profesori şi reprezentanţi ai mediului academic. Chiar și fostul președinte Emil Constantinescu a venit să își prezinte omagiile.

„Viaţa şi, mai ales, posteritatea Doinei Cornea, trebuie văzută la scara istoriei naţionale. În acelaşi timp, modul în care şi-a transformat viaţa în destin o fac să fie acel model moral de care societatea noastră are nevoie. Istoria recentă a României, după aproape 30 de ani, este o colecţie de adevăruri contrafăcute, manipulări şi minciuni, iar societatea românească este într-o derivă morală aproape totală, promovează false valori şi respinge adevăratele valori", a declarat fostul preşedinte Emil Constantinescu.

Din respect pentru curaj

În Cimitirul Central domnea liniștea. Oamenii prezenți nu aveau curajul nici să șușotească pentru ca nu cumva să rupă vraja creată de vocile preoților care cântau la unison „Hristos a înviat din morți”. O femeie ține o pancartă pe care scrie: „Închide-ți televizorul, deschide-ți mintea! Solidaritate, Doina Cornea”. Stă dreaptă și încearcă să se abțină din a plânge. Însă, cum începe să vorbească, vocea i se sparge.

„Doina Cornea ester simbolul rezistenței civice, simbolul curajului și a murit simbolul curajului, dar noi nu trebuie să îngropăm civismul. Din contră, noi trebuie să-l ridicăm, altfel ne îndreptăm cu pași rapizi spre dictatură”, a spus Mona Varga.

Prin mulțime, doi bătrânei, soț și soție, ieșeau în evidență, fiind îmbrăcați în costume populare tradiționale din zona Maramureșului. Pălăguța Hodor are 72 de ani, iar Dumitru Hodor, 75 de ani. Au venit la Cluj în vizită și au trecut pe la cimitir să spună o rugăciune pentru sufletul femeii care a dat dovadă de curaj, militând împotriva comunismului.

„Noi așa umblăm, așa ne este portul și dacă e înmormântare ne luăm pânzătură neagră. Am venit din Maramureș din Sătioara și am venit să vedem și înmormântarea fiindcă foarte mult ne-a plăcut de doamna Doina Cornea când o vedeam la televizor și cum povestea. Am văzut-o o femeie tare deșteaptă și mi-a plăcut de ea. Așa că am venit să vedem înmormântarea. A trebuit să lupte împotriva comunismului. Tare bine a făcut pentru că nu a fost bine pe vremea comunismului”, a spus Pălăguța Hodor.



Doina Cornea, care luna aceasta ar fi împlinit 89 de ani, a fost distinsă în anul 2000 cu ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce.