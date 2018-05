Canalul Morii, readus la viață de voluntari

Canalul Morii a revenit în atenţia locuitorilor Clujului. Un grup de tineri vrea să propună, alături de vecini, revitalizarea unei bucăţi din traseul apei: cu spaţii verzi, zone de relaxare sau joacă pentru locuitorii de toate vârstele, o pasarelă nouă, locuri de plimbat, de stat la poveşti ori de văzut filme.

În 2011 s-a amenajat porțiunea dintre strada Regele Ferdinand și Piața Mihai Viteazul. Pe acel segment urmau să fie puse și terase, dar nu au mai apărut, deși au trecut șapte ani.

Acum, ONG-iștii și voluntarii încearcă să rezolve ceea ce Primăria nu poate să facă. De exemplu, duminică, câțiva activiști au amenajat un mic spațiu de recreere în zona Parcului Farmec – au montat mese, scaune, au vopsit în galben balustrada de pe malul Canalului Morii. Intervenția se dorește a fi una punctuală, eficientă, cu efectele vizibile într-un timp cât mai scurt.

Tot ei au montat duminică un pod, din lemn, peste Canalul Morii. Podul leagă acum străzile Gorunului și Iazului. În urmă cu câțiva ani, locuitorii din zonă au trimis sesizări către Primărie pentru modernizarea și prelungirea străzii Gorunului, fără succes însă.

Proiectul se numește Verde pe Canalul Morii și a fost pus în practică de o echipă de tineri, din care fac parte, printre alții, Larisa Bucatariu, Iunia Buricescu, Ana-Maria Cosma, Anda Gheorghe, Edith Heczei, Alexandra Lucaci, Anca Moldovan şi Miruna Moldovan. Piesele de mobilier au fost realizate de Asociația Studenților Arhitecți din Cluj, iar spațiul a fost amenajat pe baza ideilor celor care locuiesc în zonă.

“Prima intervenție este pasarela. Este un proiect temporar care unește zona parcului Farmec cu spațiul verde pe care am încercat să îl amenajăm. La a doua intervenție am făcut un mobilier urban. Încercăm să îl facem accesibil și pentru biciclete și pentru persoanele cu dizabilități. Ce am încercat să facem prin acest proiect? A fost să subliniem potențialul cursurilor de apă. Canalul Morii are un potențial fantastic nu numai că e un monument natural ci pentru că leagă tot orașul din partea de est spre vest. Amenajarea sa ar putea oferi posibilități de traversare a orașului de către pietoni și bicicliști mult mai liniștită decât pe arterele principale. Vrem să arătăm că toate spațiile verzi din cartierele construite în socialism care nu au spații verzi amenajate și bine definite pot fi transformate și amenajate în așa fel încât oamenii să se poată bucura de ele. Nu trebuie să așteptăm după primărie să vină să facă, trebuie să ne implicăm cât mai mulți, să ne zicem părerea și să facem. Am construit în trei zile și am cunoscut vecini care se implică în comunitate. Unii vecini au venit și cu dulciuri și au muncit cot la cot cu noi, au fost extraordinari. Am avut noroc să avem o grămadă de oameni foarte implicați. Autorizația este pentru o lună. Vom face un raport la final pe care îl vom da primăriei. Să sperăm că acest loc să placă la cât mai mulți oameni. Ar fi ideal un concurs pentru tot Canalul Morii ca să-i scoatem potențialul”, spune unul dintre tineri.

Conform echipei de lucru, se urmărește reabilitarea zonei prin salubrizarea, reconversia și accesibilizarea unor spații publice existente. „De asemenea, se dorește crearea unui spațiu public generos, sigur, în relație cu cursul de apă pe care se află, care să vină în întâmpinarea nevoilor vecinilor și să servească ca model pentru modul de tratare a zonelor publice din cartierele municipiului Cluj Napoca”, precizează echipa.