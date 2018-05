Din ce în ce mai multe vipere sunt zărite în județul Cluj

Un clujean, în timp ce urca pe Muntele Vlădeasa, a văzut un șarpe ce pare a fi o viperă. Bărbatul era cu fiica lui și s-a temut pentru viața acesteia, neștiind dacă în spitale se găsește ser antiviperin.

„Duminica aceasta, în drum spre Cabana Vladeasă, am fotografiat un șarpe care pare a fi viperă neagră. Căutarile pe net arată că este vorba de un șarpe despre care se credea chiar că ar fi dispărut de la noi din țară. Fiica mea a auzit cum șarpele sâsâia și s-a ferit, însă mă gandesc cu groază cum ar fi fost dacă ar fi fost mușcată, iar apoi am fi ajuns la urgențe ca să aflam că nu au ser antiviperin. În momentul la care am făcut poza eram deja pe munte, la mai puțin de 20 minute de mers pe jos până la cabană”, a explicat Dan Chiorean.

Din fericire, reprezentanții Spitalului de Urgență au declarat că în cadrul UPU există ser antiviperin, care poate fi administrat doar de către un medic, deoarece nu se găsește în farmacii.

Vă reamintim că în Feleacu, în zona Casele Micești, a fost descoperită o viperă din specia Vipera Verus.

Veterinarii clujeni spun că populația de vipere este crescută în acest an și recomandă atenție maximă la ieșirile în natură.

”Vipera este un șarpe periculos. Din păcate nu se pot face multe (n.red. fiind protajată de lege), dar trebuie mare prudență și oamenii trebuie să fie atenți. Sunt perioade în anumiți ani, când populațiile sunt mai numeroase, dar ele se reglează de obicei pe cale naturală. Se pare că anul acesta populația este crescută. Dacă cineva este mușcat trebuie să se prezinte în regim de rugență la medic pentru a primi serul antiviperin. Este vorba despre o urgență maximă. Este una dintre urgențele maxime ale medicinei”, a explicat Ioan Oleleu, directorul Direcției Sanitar Veterinare Cluj.